Google che non è all’avanguardia nella realtà aumentata è un vero peccato. Con i progetti Glass, Cardboard e Daydream a metà degli anni 2010, Google sembrava sulla buona strada per dominare il fattore di forma successivo agli smartphone. Ma tutti questi sforzi sono morti.

Invece, Meta è quella che offre una gamma di visori mentre Apple è a settimane dalla consegna di Vision Pro. Inoltre, sembra che gli occhiali Ray-Ban Meta stiano vivendo un momento, che avrebbe potuto benissimo essere quello di Google se avessero continuato a produrre una versione consumer di Glass.

I dispositivi indossabili AR/VR/XR/MR sono il futuro. Gli smart glass sono l’unico fattore di forma che ha la possibilità di prendere il posto dello smartphone come dispositivo principale delle persone. In realtà, le cose potrebbero andare oltre, poiché gli schermi mobili (e le tastiere virtuali) potrebbero persino sostituire laptop e desktop. Francamente, penso che controllare il prossimo fattore di forma sia più importante dell’attuale corsa ad aggiungere l’intelligenza artificiale a tutto.

Google vorrebbe replicare nella realtà virtuale la stessa evoluzione di Android

Nel 2022 pensavo che fossimo lì quando Google concluse l’I/O con un teaser sul suo lavoro nella realtà aumentata. Nessuno di questi annunci si è concretizzato in nulla poiché rapporti successivi hanno notato che Google apparentemente si è orientato dalla demo.

Lo sforzo hardware interno di Google sembra essere stato messo da parte per un modello OEM Android. Ciò dovrebbe iniziare con una collaborazione con Samsung e Qualcomm che porterà a un visore Samsung XR (e successivamente con gli occhiali) alimentato da un chip Qualcomm e che esegue una versione speciale di Android. Questo è stato annunciato all’inizio del 2023 e sembrava che avremmo ricevuto un aggiornamento più avanti nel corso dell’anno.

Ma nessuna novità è arrivata durante l’I/O o in qualsiasi altro evento. Sembra che l’annuncio di Apple Vision Pro abbia indotto Samsung a ritardare il suo dispositivo per consentire specifiche migliori. È un peccato che la mossa abbia apparentemente ritardato l’annuncio di Android XR.

Costruire per questo fattore di forma richiede intrinsecamente tempi di consegna lunghi. Idealmente, Google annuncerebbe la piattaforma e gli strumenti all’I/O di maggio in modo che gli sviluppatori possano iniziare a creare app prima del lancio del dispositivo in autunno. Si spera che sia così che andrà il 2024.

A quell’annuncio, Google deve mostrare i suoi servizi proprietari in AR. Dobbiamo vedere i casi d’uso di produttività e intrattenimento di Android XR, inclusa la visione di contenuti multimediali e i giochi. Ci sarà una versione desktop di Chrome? Scopriremo che la modalità desktop a forma libera di Android è stata davvero adatta a questo fattore di forma spaziale o ci sarà qualche integrazione con ChromeOS, come Vision Pro e macOS?

Il modello OEM è quello che Android conosce bene e forse va bene per un modello. Tuttavia, ritengo che gli smart glass dovrebbero essere interamente realizzati da Google. È di fondamentale importanza offrire un’esperienza hardware e software completamente integrata, proprio come i telefoni Pixel.

