Le difficoltà nella produzione di massa di Apple Visoon Pro avrebbero convinto Samsung a rimandare il proprio visore di 6 mesi

Apple Vision Pro mostra un’idea straordinaria per il futuro della realtà mista, ma sembra che trasformare il prodotto in realtà sia una lotta, anche per Apple. Poiché Vision Pro sta assistendo a difficoltà enormi nella produzione di massa, anche il visore per realtà mista concorrente di Samsung sembra subire un ritardo di alcuni mesi.

Un rapporto della pubblicazione coreana SBS Biz afferma che Samsung ha ritardato il suo concorrente di Apple Vision Pro di “fino a sei mesi“. Il visore XR, sviluppato in collaborazione con Qualcomm (che fornisce i chip) e Google (che fornisce l’OS) doveva originariamente entrare in produzione all’inizio del 2024, ma è stato “rinviato”.

La natura di Apple Vision Pro ha convinto Samsung a riprogettare il visore MR

Perché il ritardo? A quanto pare, Samsung sta parzialmente tornando al tavolo da disegno. Il rapporto cita una fonte che conosce i piani di Samsung che ha detto: “La decisione è stata presa considerando le specifiche del visore per realtà mista (MR) “Vision Pro” di Apple, un concorrente. Abbiamo deciso di riconsiderare il design”.

In altre parole, la natura di fascia alta di Apple Vision Pro ha spinto Samsung a ripensare il visore che erano già in fase di sviluppo avanzato.

Non è chiaro cosa ciò significhi per il futuro del prodotto, ma Samsung aveva precedentemente acquistato pannelli sia da BOE che dalla divisione Samsung Display per l’utilizzo all’interno del visore. Apple, nel frattempo, si rivolge a Sony per i pannelli OLED su silicio (OLEDoS) in Vision Pro.

Il visore MR di Samsung, ogni volta che debutterà, si affiderà a uno speciale versione di Android e a un chipset Qualcomm. All’inizio di quest’anno, la società ha rivelato una partnership con Google e Qualcomm, che includeva una “versione non annunciata di Android” per “display indossabili“.

Google, in particolare, si dice anche che stia lavorando a un modello per dispositivi XR, che mette l’hardware OEM al primo posto piuttosto che costruire i propri dispositivi.

