Android 14 beta disponibile anche su questi smartphone realme, OPPO e Lenovo

Android 14 ha acquisito il tag “beta” qualche tempo fa sui dispositivi Google Pixel, ma ciò non significa che gli smartphone non Google non riceveranno presto lo stesso trattamento. Questo perché, a differenza di Apple, Google consente ad altri OEM di personalizzare Android e spedire i propri telefoni con varie skin, il che naturalmente richiede tempo per lo sviluppo.Fortunatamente Google permette l’installazione di Android 14 beta anche su smartphone non Pixel, fornendo ai produttori la possibilità di far testare ai propri clienti le novità in arrivo.

Dopo un’iniziale rilascio per diversi smartphone Xiaomi, Nothing e vivo, ecco che Google ha accettato nel programma di beta testing di Android 14 nuovi smartphone di realme, OPPO e Lenovo.

Ma quali telefoni diversi dai Pixel possono avere un assaggio dell’aggiornamento di Android 14 e quando? Ce ne sono parecchi, in realtà. Alcuni dispositivi di famosi OEM hanno già ricevuto gli aggiornamenti di Android 14, anche se sotto forma di anteprima per sviluppatori o beta pre-rilascio, ma altri dovranno aspettare più a lungo.

Come detto, in quest’ultimo aggiornamento della lista di compatibilità, a ottenere l’accesso sono stati:

Realme GT 2 Pro (RMX3301)

Oppo Find N2 Flip (dragonfly)

Oppo Find N2 (whiteswan)

Lenovo Tab Extreme Wi-Fi (TB570FU)

Si tratta dunque di un’occasione molto interessante che permette di testare Android 14 beta non solo su un tablet (categoria tornata nuovamente in auge nel mondo Android) ma anche su uno smartphone a conchiglia flessibile.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che a breve è atteso il rilascio della prima beta di Samsung e che Wear OS 4 offrirà maggiore integrazione con la nuova versione di Android e Health Connect.