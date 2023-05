Wear OS 4 offrirà maggiore integrazione con Android 14 e Health Connect

Google deve ancora condividere molti dettagli su Wear OS 4, poiché è entrato nella fase dell’anteprima per sviluppatori con solo piccole modifiche ma, oltre all’introduzione del Material You, un’area di miglioramento sarà la salute con un migliore monitoraggio del golf.

Health Services offre agli sviluppatori di app un modo più semplice e coerente per accedere ai dati dei sensori di Wear OS 4. Gli aggiornamenti recenti consentono agli sviluppatori di accedere più frequentemente ai dati sulla frequenza cardiaca e di “rilevare automaticamente il numero di colpi di golf” (sui dispositivi Wear OS supportati). In Wear OS 4, i dispositivi supportati saranno in grado di rilevare le dimensioni dello swing del golf (breve, putt o completo), con questa funzionalità imminente sviluppata in collaborazione con Samsung.

Ciò “consentirà alle app di creare tracciamento e punteggio automatici senza soluzione di continuità mentre si è sul campo da golf” sugli orologi supportati.

Inoltre, questa prossima versione introdurrà nuove autorizzazioni per l’accesso ai sensori del corpo in background: “Ad esempio, se la tua app tiene traccia della frequenza cardiaca in background mentre l’utente non sta utilizzando attivamente la tua app, verrà applicata questa nuova autorizzazione. Questo aiuta gli utenti a mantenere il controllo dei propri dati sanitari e ti aiuta ad accedere ai dati di cui hai bisogno per creare esperienze preziose per loro in modo efficiente dal punto di vista energetico”.

Altrove, Health Connect non sarà più un’app autonoma in Android 14 (è preinstallata su Pixel a partire dal 13 QPR2, ma per il resto richiede il download dal Play Store). Invece, “sarà una parte fondamentale di Android” accessibile in “Impostazioni” dove verranno sempre aggiunte nuove funzionalità più velocemente tramite gli aggiornamenti di sistema di Google Play.

Gli sviluppatori trarranno vantaggio dal sapere che è sempre disponibile sui dispositivi Android 14. “Gli utenti possono autorizzare un’app a scrivere i dati del percorso come parte di una sessione di allenamento, quindi altre app possono offrire all’utente la possibilità di importare i dati del percorso da Health Connect. Gli utenti mantengono sempre il controllo e possono approvare o rifiutare ogni importazione di route“.

Come parte dell’aggiornamento di Android 14, Health Connect ti consentirà di condividere le mappe del tuo allenamento con altre app, mentre sarà più facile registrare i cicli mestruali.

