Wear OS 4 porterà il Material You sugli smartwatch

Il Pixel Watch è fra i migliori smartwatch Wear OS ma non ha potuto evitare il fatto che il suo linguaggio di design fosse già obsoleto al momento del lancio. Poiché attualmente funziona su Wear OS 3.5, basato su Android 11, l’orologio non può sfruttare il tema Material You di Android 12. Tutto potrebbe cambiare presto poiché Google sta cercando di portare Material You su Wear OS 4.

Google ha annunciato Wear OS 4 al Google I/O di quest’anno e sarà basato su Android 13. Secondo XDA, tuttavia, questo aggiornamento porterà più di semplici aggiornamenti nascosti poiché il Material You finalmente si farà strada sugli indossabili. Questo aggiornamento del design curiosamente non è stato menzionato durante l’evento, ma forse è perché Material You è già radicato nell’estetica di Android.

Nonostante l’inclusione dei temi Material You, non è chiaro quanto saranno personalizzabili. XDA non è stato in grado di modificare i colori disponibili nei suoi test, suggerendo che Google non ha ancora finito di lavorare per portare Material You su Wear OS 4. È probabile che il prodotto finale funzionerà in modo simile a come funziona sui telefoni, generando una palette di colori dalla watchface, ma resta da vedere se il colore corrisponderà allo sfondo del telefono o al quadrante dell’orologio.

A volte, un nuovo tema non è sufficiente. Per migliorare la qualità dei suoi quadranti, Google e Samsung stanno collaborando per creare un formato XML che contribuirà notevolmente ad aiutare le persone a progettare i quadranti in un modo più semplice.

L’aggiornamento del software è previsto entro la fine dell’anno e potrebbe coincidere con un nuovo hardware. Le voci suggeriscono che Google potrebbe svelare Pixel Watch 2 insieme alla serie Pixel 8 in autunno, giusto in tempo per Wear OS 4.

