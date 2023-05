Cosa sono i Google Search Labs e come aderire

Tra i tanti prodotti AI mostrati al Google I/O 2023, le modifiche alla Ricerca Google promettono di essere le più entusiasmanti per la nostra vita quotidiana. Anche se queste modifiche non sono attive, puoi testarle in Google Search Labs.

Come puoi intuire dal nome, Google Search Labs è un modo per sperimentare e testare i prodotti in arrivo legati all’integrazione fra il motore di ricerca, l’intelligenza artificiale e altro. Ci sono esperimenti che possono accelerare il tuo flusso di lavoro, sia che tu sia sul tuo telefono o su uno dei Chromebook più economici.

Che cos’è Google Search Labs?

Google Search Labs è una nuova divisione di Google Labs che si occupa di esperimenti relativi al motore di ricerca Google. Non tutti questi esperimenti verranno rilasciati completamente e molti non forniranno un’esperienza coerente.

I nuovi prodotti arriveranno in Search Labs nel tempo, mentre i prodotti pronti per la fase successiva (o che non escono) scompariranno. L’unico modo per provare ogni esperimento di Search Lab è registrarsi il prima possibile.

Search Generative Experience (SGE)

L’approccio sembra familiare a quello che Microsoft ha fatto con Bing, ma un po’ più arricchito e semplificato. Quando inserisci una query di ricerca, Google visualizzerà una nuova “istantanea” AI che fornisce un contesto sul contenuto che stai cercando insieme a un paio di link e immagini utili. Questa istantanea può essere considerata una panoramica.

Al di sotto, gli utenti possono utilizzare la modalità conversazionale per restringere i risultati in modo più naturale.

SGE (Search Generative Experience) porta la potenza dell’IA generativa direttamente nella Ricerca Google. La nuova esperienza di ricerca ti aiuta a trovare rapidamente e dare un senso alle informazioni. Durante la ricerca, puoi ottenere l’essenza di un argomento con panoramiche basate sull’intelligenza artificiale, suggerimenti per esplorare di più e modi per seguire in modo naturale.

Come aderire a Google Search Labs

Per registrarti a Search Labs, avrai bisogno del browser Chrome per desktop o dispositivi mobili, un account Google personale (gli account Workspace non sono validi) e avere almeno 18 anni. Dovrai inoltre trovarti in un’area geografica con disponibilità di Search Labs (al momento solo negli USA ma in futuro verrà aperto a diversi mercati in Europa).

Una volta soddisfatti i requisiti, ecco come registrarsi a Search Labs:

Apri l’app Google Chrome.

Tocca Nuova scheda nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Tocca l’icona di Labs.

Tocca Unisciti alla lista d’attesa.

Riceverai una notifica via email quando riceverai l’accesso a Search Labs. Riceverai anche una notifica push quando ti registri sul cellulare.

Se cambi idea, puoi lasciare la lista d’attesa seguendo gli stessi passaggi che hai usato per iscriverti: un pulsante “Esci dalla lista d’attesa” avrà sostituito il pulsante Iscriviti alla lista d’attesa.