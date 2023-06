Samsung e Android 14: la prima beta potrebbe arrivare a fine luglio

Google sta avanzando velocemente con Android 14 per i telefoni Pixel, con la terza beta in uscita. Ma, presto, Samsung potrebbe unirsi al divertimento, con un nuovo rapporto che afferma che la prima beta di Android 14 dell’azienda potrebbe arrivare a fine luglio.

Samsung ha aperto programmi beta pubblici per le nuove versioni di Android negli ultimi anni, con i clienti in grado di accedere all’ultima versione della One UI pochi mesi prima del lancio ufficiale. E, ogni anno, accade sempre prima.

Secondo i ragazzi di SamMobile, possiamo aspettarci la prima beta di Android 14 con One UI 6.0 da Samsung il mese prossimo. Nello specifico, nella terza settimana di luglio. Ciò metterebbe l’uscita tra il 17 luglio e il 21 luglio.

Sono un paio di settimane in anticipo rispetto allo scorso anno, con la versione beta di Android 13/One UI 5.0 di Samsung che è stata aperta il 5 agosto, con un annuncio ufficiale il giorno dopo. Mancavano anche pochi giorni al lancio di Galaxy Z Fold 4 e Flip 4. E, non così ironicamente, questa volta sta accadendo la stessa cosa.

È stato confermato che Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 arriveranno a un evento durante l’ultima settimana di luglio, apparentemente il 27 luglio. Non sappiamo ancora molto della versione Samsung di Android 14, ma un aggiornamento dell’app ha anticipato nuovi colori basati sul Material You e Samsung in precedenza aveva confermato che stava lavorando con Google per migliorare il modo in cui One UI gestisce le app in background con questo aggiornamento.

L’aggiornamento sarà probabilmente reso disponibile prima per la serie Galaxy S23 e poi, a seguire, per altri modelli.

