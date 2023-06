Dopo il SoC e le fotocamere, anche il display dei Google Pixel 8 non ha più segreti

Dopo aver scoperto con tanto anticipo le specifiche dettagliate del SoC Google Tensor G3 e delle fotocamere presenti sui Pixel 8, adesso è la volta dei display di svelare i loro segreti.

Secondo una fonte all’interno di Google, la nuova generazione Pixel 8 presenta tecnologie di visualizzazione nuovissime per assicurarti la migliore esperienza visiva dal telefono. In altre parole, molto è cambiato rispetto ai display dei precedenti dispositivi Pixel.

Dimensioni compatte per Pixel 8 e display più piatto per Pixel 8 Pro

La tua idea della dimensione perfetta del telefono può variare rispetto alle altre. Dopotutto, è stato un dibattito in corso da anni.

Ma indipendentemente da ciò che potresti pensare, la serie Google Pixel di solito è disponibile in due dimensioni al momento del lancio. Il modello non Pro tende ad essere da 6,3 pollici, mentre il modello Pro è dotato di un display da 6,7 ​​pollici. Ciò offre agli utenti la possibilità di scegliere tra un telefono piccolo e uno di grandi dimensioni.

Ma Google sta modificando leggermente la formula con la serie Pixel 8. Il modello standard è 6,17 pollici invece di 6,3 pollici. Ciò rende il modello standard più tascabile e di dimensioni compatte.

D’altra parte, Pixel 8 Pro mantiene lo stesso schermo da 6,7 ​​pollici del predecessore. Ma c’è una buona notizia per coloro che amano i display piatti sui flagship. Il pannello del modello Pro è più piatto del Pixel 7 Pro!

Oltre a questo, Google ha messo a punto gli angoli di entrambe le modalità. Le scocche laterali sono leggermente meno quadrate rispetto al predecessore, il che dovrebbe migliorare l’ergonomia dei dispositivi.

Display più luminosi per una migliore visione all’aperto

In passato, Google ha sempre utilizzato i display OLED per i suoi dispositivi Pixel. E la serie Pixel 8 non fa eccezione in tal senso. Ma Google ha cambiato il produttore dei pannelli. Nelle ultime due generazioni, Google si è affidata esclusivamente a Samsung per i display.

In confronto, il Google Pixel 8 Pro ha un pannello Samsung, ma il telefono standard ha attualmente due fornitori: Samsung e BOE.

Sebbene l’insider di Google non abbia confermato se i telefoni verranno spediti in due versioni, entrambi i pannelli condividono le stesse specifiche.

Qualunque cosa tu dica, non si può negare che Google abbia confezionato dei buoni display sui suoi ultimi dispositivi Pixel. Con i Pixel 8 si proverà a fare ancora meglio.

