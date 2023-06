Samsung Self Repair disponibile in Italia: riparazione fai-da-te per gli smartphone Galaxy

Samsung ha esteso ufficialmente il programma Self Repair a tanti nuovi mercati in UE, compresa l’Italia. Dopo un debutto di successo in Corea, questa espansione consente ai clienti Galaxy in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito di occuparsi della riparazione del proprio dispositivo alle proprie condizioni.

Offrendo kit di riparazione e parti Samsung autentiche, il programma Self Repair consente agli utenti di mantenere una vita sana dei propri dispositivi attraverso una corretta manutenzione. I possessori di Galaxy possono ora godere di un’esperienza ottimizzata sui propri dispositivi per periodi di tempo più lunghi.

Samsung è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile. Ci impegniamo per estendere la possibilità di accedere al nostro programma Self Repair in tutto il mondo, migliorando la riparabilità dei nostri prodotti.

Attualmente il programma Samsung Self Repair attivo in Italia consente di acquistare parti di ricambio, così come gli strumenti necessari alle riparazioni (oltre che ad ottenere le guide dettagliate), per i seguenti dispositivi:

smartphone: serie Galaxy S20 serie Galaxy S21 serie Galaxy S22

PC: Galaxy Book Pro 15,6″ Galaxy Book Pro 360 15,6″



Nello specifico, è possibile acquistare e quindi sostituire i seguenti componenti: