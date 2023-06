Zoom in arrivo su Google TV, inizialmente solo nelle TV Sony Bravia

Zoom, l’app di videoconferenza che è esplosa in popolarità durante la peggiore pandemia di COVID-19, sta finalmente ottenendo un rilascio ufficiale su Google TV e Android TV, ma non sarà disponibile per tutti.

Annunciata oggi, un’app Zoom ufficiale verrà rilasciata su Google TV all’inizio dell’estate. Ciò significa che potrebbe essere lanciato già la prossima settimana, ma è più probabile che arrivi tra poche settimane. Indipendentemente da quando verrà lanciata, l’app “Zoom per TV” consentirà agli utenti di partecipare a videochiamate e conferenze dalla propria TV senza il fastidio del sideload che alcuni hanno utilizzato in passato.

“Zoom per TV” sarà disponibile tramite Google Play Store per Google TV, ma non sarà disponibile per tutti i dispositivi. Per il momento, il debutto del sistema operativo Android TV di Zoom sarà esclusivo per i televisori Sony Bravia.

Questo accordo di esclusività è stato stipulato in parte per l’accessorio Bravia Cam di Sony lanciato con la sua gamma 2022. L’app sarà inoltre disponibile solo su TV Bravia “selezionate”, ovvero quelle compatibili con l’accessorio Bravia Cam.

Sony spiega in un comunicato stampa: “Con Zoom sui TV BRAVIA, ora puoi comunicare facilmente attraverso il grande schermo con BRAVIA CAM. Ciò include la comunicazione video, la condivisione dello schermo e gli strumenti di collaborazione a cui è possibile accedere in tre semplici passaggi: collegare la BRAVIA CAM alla TV, installare l’applicazione Zoom e avviarla con il telecomando della TV.“

Resta da vedere quando, o anche se, Zoom arriverà su altri dispositivi Google TV o Android TV. Zoom supporterà anche tvOS 17 di Apple, che ha una funzione che consente agli utenti di collegare un iPhone per fungere da webcam wireless per la propria TV.

