Google Documenti: su Android l’apertura ora avviene direttamente in modalità modifica

Google sta apportando una modifica a quella che chiama la “Prima esperienza aperta” che avvierà Documenti in modalità di modifica, con Fogli e Presentazioni che otterranno anche “un’esperienza più incentrata sulla creazione”.

L’apertura di un documento nell’app Google Documenti si avvierà immediatamente in modalità di modifica, dove puoi iniziare a digitare immediatamente invece di dover prima toccare la matita FAB nell’angolo in basso a destra.

Il cursore I-beam è pronto per l’inserimento immediato del testo se hai una tastiera collegata, mentre un tocco fa apparire quella virtuale. Google afferma che anche la barra degli strumenti di formattazione sarà più visibile.

L’apertura in modalità di modifica dovrebbe far risparmiare tempo e riflettere il comportamento del desktop.

Nel frattempo, Fogli per Android sta ottenendo icone di grandi dimensioni per semplificare l’interazione touch e “toccando una volta vengono visualizzate la barra della formula, la barra delle schede e una barra degli strumenti di formattazione contestuale“.

Google Presentazioni mostrerà immediatamente l’anteprima della slide dell’intero gruppo a sinistra, mentre “la selezione di un oggetto espone la barra degli strumenti contestuale e una tastiera su schermo“.

Nel complesso, questo rende le app dell’editor di Google meno per l’anteprima dei contenuti realizzati altrove (su Office 365 di solito) e più per la creazione in movimento. Queste modifiche sono in fase di implementazione ora.

