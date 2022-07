Google Documenti, Fogli e Presentazioni: arriva la modifica offline dei file Office

La suite per ufficio di Google (aka Workspace), composta da Documenti, Fogli e Presentazioni, è decisamente la soluzione più flessibile da utilizzare per quanto riguarda un lavoro collaborativo (scaricata più di 1 miliardi di volte dal Play Store). Dà accesso ai file in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo grazie alla sincronizzazione con Drive e fornisce potenti opzioni di modifica collaborativa se si sta lavorando su qualcosa con più persone. Molti la usano come sostituto di Microsoft Office e, sebbene possa svolgere quel ruolo abbastanza bene, gli strumenti di Microsoft offrono comunque alcuni vantaggi.

Ma ora Google ne sta eliminando almeno uno, con un nuovo tweak di Workspace che espande notevolmente le capacità di modifica offline. Google sta implementando una modifica che consente di modificare e commentare i file di Office all’interno di Documenti, Fogli e Presentazioni, tutto offline.

Dal 2019, la suite di strumenti di modifica dei documenti di Google ha la capacità sia di modificare i documenti di Office sia di modificare i file di Workspace offline (con un interruttore), ma per qualche motivo tale funzionalità non era disponibile per i documenti aperti in modalità di modifica di Office: quindi se si aveva documenti di Office offline sul proprio disco rigido e si era offline, l’unica soluzione era modificarli in Word/Excel/PowerPoint.

Ora non ce n’è bisogno; si possono modificare, commentare e collaborare in altro modo a un documento di Office su Documenti/Fogli/Presentazioni mentre si è offline. I file verranno tutti salvati localmente e sincronizzati con la versione di Google Drive una volta che il dispositivo sarà di nuovo online.

Il fatto che la modifica offline, una funzionalità in circolazione da anni, non fosse disponibile per i file di Office sembra una strana svista, ma è bello vedere che Google ha rimediato a questo errore.

