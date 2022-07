YouTube Music rinnova la UI sui tablet

Una delle grandi promesse di Google dall’I/O 2022 nella sua campagna per rendere i tablet Android rilevanti era che avrebbe aggiornato più di 20 delle proprie app con interfacce utente più amichevoli per schermi di grandi dimensioni. Da allora abbiamo assistito a tali aggiornamenti con un ritmo costante. Un altro sembra essere diretto per gli utenti di YouTube Music in questo momento.

Inizialmente vi abbiamo comunicato di una grande modifica all’interfaccia utente per le playlist per Android il mese scorso che ha spostato una serie di controlli in un’unica riga di cinque pulsanti: scarica, aggiungi alla playlist, riproduci, condividi e altri in un menu a tre punti. Un utente Reddit ha ora confermato che ha ottenuto la stessa modifica dell’interfaccia utente sul proprio tablet e per la schermata degli album.

L’obiettivo di questa modifica alla UI è quello di sfruttare in maniera più efficiente la dimensione maggiore del display, evitando che l’app venga semplicemente estesa partendo dalla UI per smartphone.

Come potete vedere, quando il tablet si trova in orizzontale, l’elenco dei brani è posizionato a destra delle informazioni sulla playlist e del gruppo di controllo. Presumiamo che tutto si chiuderà una volta che gli album di tutti i tipi avranno l’interfaccia utente anche sui telefoni.

Se vi capita di navigare su YouTube Music con un tablet Android, vi divertirete a farlo, soprattutto quando si tratta di quelle playlist “Mixed for You” che sono state recentemente ripulite e messe in un unico posto.

VIA