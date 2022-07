Google punta sull’informazione e finanzia il servizio Wikimedia Enterprise

Il successo di Google deriva in gran parte dalla sua capacità di connettere gli utenti con i dati che stanno cercando e, a volte, ciò significa lavorare con pochi partner. La Wikimedia Foundation, l’entità senza scopo di lucro dietro Wikipedia, ha creato una nuova offerta chiamata Wikimedia Enterprise nel 2021 come servizio a pagamento per le grandi aziende tecnologiche che accedono a molti dati di Wikipedia, aiutandole a lavorarci in modo più efficiente. Sta solo ora iniziando ad annunciare i partner che si sono iscritti per trarne vantaggio e Google è tra i primi.

Google ha fatto diverse donazioni finanziarie indipendenti alla Wikimedia Foundation in passato, ma ora l’investimento nel servizio Enterprise rappresenta un rapporto d’affari formale. Il servizio Enterprise consente ai clienti come Google di riutilizzare più facilmente tonnellate di informazioni da progetti Wikipedia e Wikimedia.

Il finanziamento fornito da Google dovrebbe aiutare la Fondazione ad aumentare la portata dei suoi contenuti e migliorare l’esperienza degli utenti di Wikimedia al di là dei propri siti web. I pannelli di conoscenza di Google in Ricerca e in News sono un ottimo esempio di come utilizza già i dati di Wikimedia. Le informazioni estratte da Wikipedia sono citate in questi pannelli che appaiono in primo piano sopra i risultati.

Altre aziende interessate ai servizi dell’Enterprise possono ora registrarsi sul suo sito Web per un account di prova gratuito, che offre 10.000 richieste on-demand e 30 giorni di accesso illimitato alle istantanee.

Oltre a Google, anche Internet Archive è diventato un cliente Enterprise, anche se gratuito. L’archivio possiede il portale Wayback Machine che acquisisce istantanee da siti Web o pagine che sono state eliminate.

Vedremo grandi cambiamenti derivanti da questa partnership? Il direttore senior di Earned Revenue della Wikipedia Foundation, Lane Becker, ha espresso il suo entusiasmo per le collaborazioni ma non ha offerto molte informazioni sui piani che Google ha in serbo. Nel frattempo, Wikipedia continuerà a essere libera di utilizzare e fare affidamento su donazioni per sostenere la sua esistenza.