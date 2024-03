Ultimamente Samsung si è data da fare per registrare marchi, non solo per i prodotti in arrivo tra pochi mesi come la serie Galaxy S24, ma anche per quelli a quasi due anni di distanza, come il Galaxy S25 o il Galaxy Z Fold 7.

Negli ultimi mesi Samsung ha depositato domande di marchio anche per altre categorie di prodotti, come gli anelli intelligenti e gli occhiali AR. A questo proposito, Samsung ha provveduto a richiedere una serie di altre applicazioni di marchi registrati in diversi paesi, inclusa una che conferma che il Galaxy S24 sarà commercializzato come “AI Phone”.

Ricordiamo che Samsung ha confermato ufficialmente questa sua nuova predilizione per l’intelligenza artificiale annunciando l’esperienza Galaxy AI, che debutterà con la gamma Galaxy S24 e porterà una serie di funzionalità AI (probabilmente anche legate a Bixby che verrà trasformato in un chatbot basato su LLaMA 2).

Per dimostrare quanto sia serio l’intero aspetto dell’intelligenza artificiale, l’azienda ha depositato domande di marchio per nomi come AI Phone e AI Smartphone. Questi nomi sono un po’ troppo generici, quindi a Samsung potrebbero non essere concessi questi marchi, ma, ancora una volta, è un’eccellente indicazione di come l’intelligenza artificiale sarà la parola d’ordine più evidenziata quando la serie Galaxy S24 verrà annunciata a San Jose, in California, il 17 gennaio.

Samsung spera anche di assicurarsi alcuni altri marchi, inclusi alcuni su loghi e nomi di cose come Magic Pixel, Flex Magic e Flex Magic Pixel per prodotti di realtà aumentata, display per smartphone e televisori, con un focus particolare sugli occhiali AR.

Questi ultimi sono in sviluppo da parecchio tempo in collaborazione con Google (che mette il software) e Qualcomm (che mette l’hardware di elaborazione) e, nell’idea di Samsung, dovranno competere con l’Apple Vision Pro ma con un prezzo decisamente inferiore.

