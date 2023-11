Sembra che Google Drive stia riscontrando alcuni problemi con dei file che scompaiono. Diversi utenti si sono rivolti al forum di supporto di Google per segnalare di aver perso l’accesso ad alcuni dei file che avevano caricato su Google Drive, apparentemente completamente scomparsi dal servizio cloud.

Come condiviso sul forum Hacker News di YCombinator, un utente sudcoreano si è inizialmente recato sul sito Web dell’assistenza di Google per segnalare che tutti i suoi file successivi a maggio 2023 erano scomparsi dal suo Drive. Non sono né disponibili in nessuna cartella né visibili nel cestino. Anche la struttura delle cartelle è tornata allo stato in cui si trovava nel maggio 2023. La persona afferma inoltre di non aver mai condiviso i propri file o Drive con nessun altro. Ciò esclude la possibilità che il proprietario originale dei file li abbia cancellati o annullati la condivisione.

La persona ha seguito più passaggi per la risoluzione del problema e Google non è riuscita a risolvere il problema al momento della stampa.

Google ha riconosciuto questo problema e afferma che sta attualmente indagando sulla questione, sottolineando che sembra colpire un “sottoinsieme limitato di Drive per utenti desktop”. In attesa di una risoluzione definitiva, la società informa quanto segue:

Non fare clic su “Disconnetti account” in Drive per desktop

Non eliminare o spostare la cartella dei dati dell’app: Windows: %PROFILOUTENTE%\AppData\Local\Google\DriveFS macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Facoltativo: se hai spazio sul disco rigido, ti consigliamo di creare una copia della cartella dei dati dell’app.

Nel frattempo altri utenti di Google Drive si sono uniti con lamentele, aprendo ulteriori thread di supporto. Un utente segnala di aver perso completamente alcuni elementi chiave nel proprio Drive, che allo stesso modo non sono stati condivisi con nessuno e non sono visibili nel cestino o nelle revisioni. Un altro afferma di poter vedere solo le cartelle e le sottocartelle di alcuni file nel proprio Drive, ma non i file stessi.

I limiti dell’archiviazione cloud consumer

Questa problematica dovrebbe farci tornare in mente due punti importanti relativi all’archiviazione cloud:

Nella sua offerta consumer, Google non mantiene una copia di backup dei file degli utenti

Il cloud è solo una parte della strategia di backup dei file, i quali dovrebbero essere copiati anche su un secondo SSD da tenere in locale

