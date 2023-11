Con un tempismo praticamente perfetto su due fronti diversi, GameSir ha annunciato il nuovo Galileo G8. Si tratta di un controller dotato di un’ergonomia da console con levette a “grandezza naturale”, ma pensato per l’utilizzo mobile attraverso la connessione USB-C che lo rende compatibile non solo con Android ma anche con i nuovi iPhone 15. Non a caso lo consideriamo come una potenziale alternativa al PlayStation Portal.

GameSir non è nuovo a questo tipo di design, dal momento che l’anno scorso ha stupito molti lanciando il GameSir X2 Pro con licenza ufficiale Xbox. Il GameSir Galileo G8 perde la licenza ma acquisisce la compatibilità con i nuovi iPhone 15.

Pro Molto ergonomico

Supporto totale ad Android e iOS Contro D-pad non ideale per i giochi in emulazione

Qualità costruttiva

Il layout di GameSir Galielo G8 è molto familiare per i veterani di GameSir. Ha la stessa qualità costruttiva bella e solida di X2 Pro, che ha resistito ad alcuni dei miei trattamenti più tortuosi quando l’ho gettato in una borsa per un viaggio abbastanza lungo.

Il fatto che il retro del controller (la parte a molla) sia un pezzo unico anziché una spina dorsale, come il Backbone One o il Razer Kishi, gli conferisce anche una sensazione di rigidità nella mano.

Anche il connettore USB-C ad angolazione libera riappare, eliminando qualsiasi “salto mortale con le mani” per il collegamento dello smartphone. E le impugnature gommate sul retro garantiscono una presa sicura.

Poiché il connettore USB-C si collega direttamente allo smartphone per l’alimentazione, non devi preoccuparti dell’accoppiamento o della potenziale latenza che il Bluetooth potrebbe introdurre durante il gaming. E poiché è alimentato dal tuo telefono, non devi preoccuparti nemmeno che il controller si scarichi durante l’uso.

Tuttavia, se la batteria dello smartphone sta per esaurirsi durante il gioco, puoi semplicemente collegare un cavo USB-C alla parte inferiore del controller Galileo G8 poiché è dotato di ricarica passthrough USB-C per i dispositivi Android e iOS supportati. Il tutto senza dimenticare il passthrough anche per il jack audio da 3,5 mm che, funzionando tramite USB-C, consente di ascoltare con cuffie cablate anche su smartphone sprovvisti in partenza del jack.

Layout dei pulsanti

Sotto la levetta sinistra c’è un D-Pad molto cliccabile con una corsa molto bassa. Ha sicuramente una sensazione diversa rispetto al D-Pad di un controller standard come il G7 SE o il T4 Cyclone Pro e non lo abbiamo trovato ideale per goderci al meglio i titoli in emulazione delle vecchie console. Appena sotto il D-Pad sono presenti i pulsanti “M” per e Screenshot.

Nonostante sia stato progettato per Android e iOS, il controller è dotato di levette analogiche con doppio offset e layout dei pulsanti A, B, X, Y in stile Xbox. Se si preferisce una disposizione diversa per i pulsanti frontali, si possono facilmente staccare e scambiarli grazie a un esclusivo sistema magnetico. Si possono anche rimappare lato software. Allo stesso modo, anche le levette possono essere cambiate con 3 modelli forniti in confezione (ognuno con diverse dimensioni).

Con GameSir Galileo G8 ritornano i tanto amati sensori Hall effect sia sulle levette che sui grilletti posteriori. Ciò significa, potenzialmente, una durata nel tempo maggiore vista l’assenza totale di consumo interno (essendo magnetici, non vi è contatto fra levetta e sensore) e, di conseguenza, assenza del “drift”.

La parte posteriore del Galileo G8 presenta impugnature testurizzate leggermente rialzate per un maggiore comfort, con due pulsanti posteriori personalizzabili incorporati su ciascun lato. La forma prevalentemente molto curva del controller è un design comodo da tenere tanto quanto lo è quella dei controller tradizionali, con i suoi bordi arrotondati che aiutano ad adattarsi alla mano.

Facciamo presente che, nonostante non abbia alcuna licenza ufficiale come X2 Pro, anche il GameSir Galileo G8 è completamente compatibile con l’app Xbox Game Pass su Android (e con la web app per iOS) e supporta la riproduzione remota Xbox dalla tua console locale tramite Wi-Fi.

Allo stesso modo, supporta senza problemi il Remote Play di Sony, facendone potenzialmente un sostituto più economico del nuovo PlayStation Portal (qui la nostra recensione).

Aggiornare il firmware e calibrare levette e tasti

Utilizzando l’applicazione ufficiale Gamesir disponibile sia sul Play Store che sull’App Store di Apple, si aprono le porte a tutta una serie di personalizzazioni molto interessanti. Oltre a ciò, con l’app è possibile aggiornare il firmware del controller (nel nostro caso abbiamo ricevuto immediatamente un aggiornamento alla versione 129.47-1.4.

La schermata principale è una sorta di carosello in cui vengono consigliati giochi compatibili con i controller. Tuttavia, è dalla barra del menu che si ha accesso alle principali impostazioni di personalizzazione. Da esse si può accedere alla sezione per aggiornare il firmware, a quella per rimappare i tasti, abbinare una macro ai tasti posteriori, modificare la dead zone di levette e grilletti e anche per testare il corretto funzionamento di ogni tasto.

Supporto Android e iPhone

Con Apple che è stata costretta a integrare il connettore USB-C nella sua nuova linea di iPhone 15, il mercato degli accessori si è immediatamente allargato. Il GameSir Galileo G8 è il primo controller a essere ufficialmente compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone 15.

Una volta connesso a uno smartphone, di default il controller è impostato per funzionare con il sistema operativo Android.

Per passare alla modalità compatibile con iOS, oltre che a una seconda modalità Android pensata per i giochi che non supportano i controller, è sufficiente tenere premuti per 2 secondi i tasti “Select” e “Menu” posti in alto e attendere che i LED cambino colore:

Con i LED verdi si imposta la compatibilità standard con Android

Con i LED Blu si imposta la compatibilità Android legata al software per rimappare i tasti (utile per i giochi che non supportano l’input da controller)

Con i LED bianchi si imposta la compatibilità con iOS

Conclusioni

Avere la libertà di poter giocare sia sugli smartphone Android che sugli ultimi iPhone 15 (e quelli di futura generazione, ovviamente) con un singolo controller dotato di questo specifico layout è molto interessante. E GameSir Galileo G8 lo diventa ancora di più quando si analizza la qualità costruttiva e l’ergonomia in mano, il cui livello al momento non è stato raggiunto da nessun altro modello concorrente.

Peccato solo per il D-pad di qualità non eccelsa.

L’azienda ha deciso di essere aggressiva con il G8, proponendolo su Amazon al prezzo di listino di 89,99 euro (è disponibile anche sullo store ufficiale). Tra l’altro, fra Black Friday, Cyber Monday e festività di Natale in generale e relativamente agli acquisti su Amazon, Gamesir sta proponendo il codice promo 15G8Galileo che permette di usufruire di un 15% di sconto extra (sullo store ufficiale potete usare il codice G8CREATOR per uno sconto extra del 10%).

Insomma, siamo abbastanza certi che il Gamesir G8 Galileo sia potenzialmente il perfetto regalo di Natale per chi è appassionato di gaming e retrogaming.