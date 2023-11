Evernote sta sperimentando severe restrizioni al suo piano gratuito, che potrebbero spingere gli utenti ad abbonarsi o a passare completamente ad un’altra app.

Secondo un rapporto di TechCrunch, alcuni utenti Evernote sono stati accolti con un messaggio pop-up che annunciava che il piano gratuito sarebbe stato limitato a un singolo notebook e 50 note. Il pop-up ha anche introdotto un’offerta “speciale con uno sconto del 40%, incoraggiando gli utenti a passare a un piano a pagamento per creare note e taccuini senza limiti“.

Ma nonostante la notifica in-app, il sito web di Evernote non fa menzione delle modifiche apportate al suo piano gratuito. Un rappresentante dell’azienda ha spiegato a TechCrunch che il sito web non era stato aggiornato perché la modifica non era ancora definitiva. La società ha confermato di aver testato il piano limitato con meno dell’1% dei suoi utenti gratuiti. In base a come andrà, Evernote determinerà se implementare il nuovo piano. Se ciò dovesse accadere, il rappresentante ha affermato che la società comunicherà le modifiche ai “punti di contatto rilevanti con i clienti”.

La versione limitata del piano gratuito non impedirebbe agli utenti di gestire, modificare o eliminare le proprie note correnti. Toglierebbe solo la possibilità di creare nuove note a meno che gli utenti non facessero il grande passo e pagassero il loro piano.

Per anni, Evernote è stata l’app di riferimento per innumerevoli utenti esperti e guru della produttività. Tuttavia, per un po’ l’app è rimasta in declino. Nel 2020, sembrava che Evernote stesse cercando di riconquistare la sua corona con il rilascio di un’importante riprogettazione multipiattaforma. Ma gli aggiornamenti non sono bastati a far rivivere l’app, che un tempo valeva quasi un miliardo di dollari.

Lo scorso novembre, Evernote è stata acquistata da una società con sede a Milano chiamata Bending Spoons, che ha licenziato 129 dipendenti. Bending Spoons ha successivamente annunciato che avrebbe abbandonato la maggior parte delle sue operazioni negli Stati Uniti, spostando lo sviluppo di Evernote in Europa.

Se implementato, questo sarebbe un cambiamento drammatico per i fan sfegatati di Evernote che sono rimasti fedeli al piano gratuito per prendere appunti leggeri. La modifica renderebbe il piano gratuito sostanzialmente inutile e non ci sarebbe alcun motivo convincente per utilizzare Evernote al posto di qualcosa di gratuito e più potente come le app per prendere appunti di Apple e Google.

