Samsung Internet è uscito dallo spazio mobile e si è spostato sul desktop con una nuova versione disponibile tramite Microsoft Store per PC Windows.

Se hai mai posseduto un dispositivo Samsung Galaxy, è molto probabile che tu abbia utilizzato l’app Samsung Internet precaricata su di esso (ma comunque disponibile per tutti gli smartphone Android dal 2017). Si tratta di un browser Web relativamente pratico che costituisce un ottimo strumento se non sei legato all’ecosistema di estensioni e account di Google.

Ora, quel browser considerato affidabile da molti è disponibile per PC tramite Microsoft Store. Se possiedi un computer Windows, puoi andare all’app store del dispositivo e scaricare il browser gratuitamente. Questa è la prima volta che è disponibile per gli utenti di PC e Microsoft Store offre un semplice muro per installare il browser in pochi secondi.

Se desideri accedere al tuo account Samsung esistente, dovrai scaricare un’altra app da Samsung. Il processo sembra un po’ macchinoso, ma funziona.

Samsung Internet sembra familiare

Samsung Internet per PC Windows ha una sorprendente somiglianza con Google Chrome nel suo layout. La parte superiore ospita un segnalibro e una barra degli indirizzi. Il lato si apre in una sezione dei segnalibri, proprio come il pannello laterale di Chrome. Anche le estensioni, le opzioni dell’account e le impostazioni si trovano praticamente nello stesso punto.

Anche per quanto riguarda le opzioni delle schede, Samsung Internet sembra essere basato sul modo di fare le cose di Chrome. In sostanza, le stesse opzioni vengono visualizzate quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una scheda aperta, fino agli strumenti di raggruppamento introdotti nelle versioni più recenti di Chrome.

La cosa interessante in tutto questo è lo screenshot che Samsung utilizza nella pagina del Microsoft Store. Se hai indovinato che si tratta di uno screenshot di Chrome su PC, avresti ragione. Samsung ha trascurato di includere uno screenshot della propria app nella pagina dello store, il che solleva dubbi su quanto di questo browser web mobile-desktop sia originale.

Samsung Internet, nel suo insieme, ha abbastanza per differenziarlo dalla maggior parte dei browser, dato che molti sembrano uguali al giorno d’oggi, comunque. Tuttavia, è un browser pulito che offre un’esperienza inizialmente veloce sul desktop se stai cercando un’alternativa a Chrome.

