Fairphone è un’azienda ormai abbastanza conosciuta per il suo approccio sostenibile alla tecnologia hi-tech. Due anni dopo la generazione precedente, l’azienda ha introdotto Fairphone 5 con numerosi aggiornamenti all’hardware e modifiche al design per adattarsi alla missione dell’azienda di ridurre i rifiuti elettronici e promuovere la sostenibilità.

Pro Riparabile e sostenibile

Batteria rimovibile

Supporto software molto esteso Contro Peso e spessore elevati

Prezzo elevato

Unboxing e qualità costruttiva

Lo smartphone arriva in una modesta scatola di cartone riciclato con all’interno alcuni manuali utente. Oltre a ciò, non è presente alcun accessorio, con l’azienda che afferma di non voler creare più rifiuti elettronici. E, poiché il telefono può essere caricato con cavi USB-C standard e caricabatterie standard USB-PD fino a 30 W, probabilmente gli acquirenti ne avranno già uno da poter usare.

In termini di qualità costruttiva, il Fairphone 5 adotta un design quasi identico al suo predecessore con un pannello frontale in vetro piatto (Gorilla Glass 5 in questo caso), scocca in alluminio anodizzato e retro in plastica rimovibile.

Nonostante il retro removibile, il nuovo dispositivo è conforme allo standard militare MIL-STD-810H più elevato e alla certificazione IP55 contro acqua e polvere.

Il telefono è disponibile in tre opzioni di colore: nero opaco, blu cielo e edizione trasparente. Siamo in possesso di quest’ultima e la particolarità è che all’interno puoi vedere alcuni degli interni (in maniera simile ai due smartphone di Nothing). Facciamo presente che tutte le opzioni di colore presentano un pannello in plastica riciclata sul retro.

Volendo rendere quanti più moduli hardware sostituibili dall’utente, il design è dovuto scendere a compromessi con un peso non proprio leggero (212 grammi) e con uno spessore di 9,6 mm che non si vedeva nel mondo degli smartphone da molti anni (anche se è più sottile rispetto ai 10,5 mm del Fairphopne 4).

Caratteristiche tecniche

Il Fairphone 5 ha al suo interno un chip insolito. Il Qualcomm QCM6490 è progettato principalmente per un’ampia gamma di sistemi commerciali e industriali, non per telefoni, ma funziona altrettanto bene. È però l’uso di questo specifico chip che consente all’azienda di offrire 8 anni di supporto software, dal momento che anche Qualcomm ha un supporto software esteso per i chip industriali (dove i macchinari non vengono cambiati su base annua).

In termini di prestazioni grezze, il Qualcomm QCM6490 ha all’incirca la stessa potenza di uno Snapdragon 772 di fascia media dello scorso anno. Ciò significa che non vincerà alcun premio per le prestazioni, ma è più veloce del suo predecessore, è scattante nelle attività quotidiane ed è capace di un gaming leggero.

In abbinata trovano spazio un duo di fotocamere da 50 MP: una standard e una ultrawide, aiutate dal sensore 3D ToF e una selfie cam con un’altra unità da 50 MP. È evidente che l’azienda vuole offrire una solida esperienza fotografica per il segmento di mercato.

La batteria da 4200 mAh non è propriamente al livello della concorrenza ma ciò probabilmente è dovuto al fatto di essere extra rigida per assicurare una maggiore sicurezza durante la rimozione. Eh si, perché con Faiphone 5 la batteria rimovibile è uno dei cavalli di battaglia.

Autonomia

A proposito di batteria, la durata della batteria è nella media, permettendo di coprire circa una giornata e mezza (circa 36 ore tra una ricarica e l’altra), compreso l’utilizzo attivo dello schermo per più di cinque ore a 90 Hz e qualche ora trascorsa suotto rete 4G. Ciò significa che generalmente sarà necessario ricaricarlo ogni notte o a giorni alterni per un utilizzo più leggero.

La batteria impiega 66 minuti per ricaricarsi completamente utilizzando un alimentatore da 30 W (non incluso), raggiungendo il 50% in 21 minuti. Tuttavia, puoi anche sostituire la batteria in pochi secondi, quindi è possibile portarne una di riserva se hai bisogno che il telefono duri più a lungo.

Qualità fotografica

Il nuovo Fairphone 5 utilizza un totale di tre fotocamere da 50 MP: due sul retro e una sul davanti. Tuttavia, tutti e tre i sensori sono diversi. La fotocamera principale, ad esempio, offre un sensore da 50MP da 1/1,56″, 1,0 µm abbinato ad apertura f/1,9 e OIS, mentre l’ultrawide si basa su un sensore più piccolo da 50 MP, 1/.2,51″, 0,7 µm e un’obiettivo con l’apertura f/2.2. Il terzo ritaglio sul retro è un sensore ToF 3D utilizzato per il rilevamento della profondità.

Per la fotocamera anteriore, Fairphone ha optato per un altro sensore da 50 MP, ma questo è il più piccolo del gruppo, misura 1/2,75″ e ha pixel da 0,74 µm.

Nonostante i numeroni, la fotocamera principale produce immagini decenti ma insignificanti con un approccio conservativo ai colori in generale. Anche un po’ più di contrasto non avrebbe fatto male. Ma i dettagli precisi e la nitidezza sono buoni.

La fotocamera ultrawide è decente ma manca di dettagli, in particolare attorno ai bordi delle foto. Anche qui ritroviamo rumore e mancanza di dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, producendo scatti che possono essere sufficienti ma sfocati e morbidi nei dettagli.

È una storia simile con la fotocamera anteriore, che cattura immagini solide in buona luce ma può sbiadire in condizioni luminose scarse o controluce.

Insomma, nel constatare la qualità fotografica di uno smartphone, mai bisogna fermarsi alla sola scheda tecnica.

Riparazioni fai da te

Nel caso si presentasse un problema, riparare un Fairphone 5 è quanto di più semplice possibile. La prima cosa da fare è rimuovere la scocca posteriore: nessuno strumento speciale, solo una nicchia in cui inserire un unghia e fare leva. La batteria, la parte più facilmente sostituibile del telefono, può essere rimossa semplicemente con le mani, esponendo la scheda microSD e gli slot della scheda SIM.

Una volta rimossa è necessario un cacciavite standard per viti piccole con testa a croce per rimuovere uno qualsiasi dei componenti.

Nemmeno la sostituzione del display è complicata: basta svitare solamente 8 viti e il cavo di collegamento e lo schermo viene via.

Obiettivo sostenibilità

Il Fairphone 5 è incentrato sulla riparabilità e sulla sostenibilità. Ciò significa che è progettato per essere aperto senza una serie di strumenti specialistici, il che a sua volta significa che è un po’ più spesso di quanto ci aspettiamo da uno smartphone moderno.

L’azienda paga un bonus salariale dignitoso a oltre 2.000 lavoratori sulle principali linee di produzione e cerca di approvvigionarsi di materie prime per i telefoni in modo sostenibile. Questi includono oro Fairtrade e alluminio, stagno, nichel, zinco, rame, magnesio, indio e plastica riciclati.

In totale, sono 14 le materie prime che Fairphone tenta di reperire in modo sostenibile e la società afferma che, di questi materiali (che costituiscono circa il 42% del peso totale del telefono), oltre il 70% dei materiali sono riciclati o “focalizzati sull’equa”, il che significa che i materiali provengono da catene di approvvigionamento trasparenti con responsabilità per l’impronta dei materiali.

La batteria è probabilmente l’elemento hardware che ha il maggior consumo negli anni. Fairphone afferma che la batteria presente nello smartphone manterrà almeno l’80% della sua capacità originale dopo 1.000 cicli di ricarica completa. Chiaramente, nel caso la si voglia sostituire o abbinare con un’altra batteria, l’azienda la vende nel proprio store ufficiale.

Non ne siamo certi ma il Fairphone 5, a differenza degli iPhone di Apple, non dovrebbe includere alcun software-lock. Ciò significa che dovrebbe essere possibile acquistare componenti hardware compatibili ma realizzati da aziende terze senza alcun problema.

A completare il cerchio dell’utilizzo prolungato per minimizzare i futuri sprechi ci pensano i 5 anni di copertura completa della garanzia, 8 anni di aggiornamenti software (fino al 2031) che includono 5 importanti aggiornamenti Android (tra l’altro, Fairphone intende estenderlo fino a 10 anni interi dal rilascio) e 8 anni di fornitura delle componenti hardware per la riparabilità.

Conclusioni

Il Fairphone 5 rappresenta un altro grande passo avanti nell’affrontare gli sprechi dell’industria degli smartphone, con l’azienda olandese che mostra ad altri produttori che un supporto a lungo termine è possibile.

Fino a 10 anni di aggiornamenti software sono semplicemente inauditi, il che gli fa guadagnare una stella in più. E il Fairphone è abbastanza semplice da riparare che l’hardware dovrebbe essere in grado di durare altrettanto a lungo con un cambio occasionale della batteria rapido ed economico.

Inoltre viene fornito con una garanzia di cinque anni ed è realizzato con il maggior numero possibile di materiali riciclati e di provenienza etica. A parte un design leggermente più voluminoso e pesante, non sembra fuori dall’ordinario.

Ma tutto il supporto esteso, una progettazione speciale degli interni e la fornitura di materiali riciclati hanno un costo. E nel caso del Faiphone 5 e delle sue specifiche di fascia media questo è di 699 euro. Quando si acquista uno smartphone “tradizionale” non si pensa minimamente al fatto che non si acquista solo l’hardware ma anche il supporto software prolungato negli anni. E con Fairphone, un supporto di fino a 10 anni viene bilanciato con un costo che è superiore rispetto alla concorrenza.

Ne vale la pena? Questo sta a voi deciderlo. Ma è bene sottolineare che la soluzione migliore per l’ambiente non è quella di acquistare uno smartphone sostenibile ma quella di utilizzare il più possibile lo smartphone che si ha già in tasca.