Android 14 ha aggiunto il supporto per Ultra HDR, che crediamo fermamente sia il futuro della fotografia. Questo nuovo formato d’immagine si basa sull’affidabile JPEG e viene fornito con una mappa di guadagno HDR incorporata nei metadati. Quando viene visualizzata su un dispositivo e un’app compatibili, la mappa del guadagno HDR viene applicata automaticamente, consentendo colori e contrasti più vivaci che fanno risaltare l’immagine. Finora, solo Google Chrome e Google Foto hanno aggiunto il supporto per Ultra HDR. A questo elenco si unisce Google Messaggi, che ti consente di condividere le splendide foto catturate dal tuo Pixel 8 in tutto il loro splendore.

Qualsiasi immagine Ultra HDR che condividi con RCS utilizzando Google Messaggi manterrà la sua mappa di guadagno HDR (chissà se ciò sarà possibile anche con gli iPhone). Ciò garantisce che, una volta aperta su un dispositivo compatibile, il destinatario visualizzerà la foto con colori e contrasto più vivaci. Come ha scoperto AssembleDebug, Google non ha aggiunto il supporto Ultra HDR in Google Messaggi ora: è stato aggiunto silenziosamente nel settembre 2023, poco prima del debutto della serie Pixel 8.

Le immagini Ultra HDR condivise tramite Google Messaggi non vengono evidenziate utilizzando alcuna icona o testo speciale, rendendo difficile distinguerle dalle normali foto JPEG. Tuttavia, quando apri un’immagine Ultra HDR su un dispositivo compatibile come la serie Pixel 8, la mappa di guadagno HDR viene applicata automaticamente, facendo risaltare la foto con colori e luci migliori. Ciò sarà evidente quando lo schermo regola la sua luminosità in base alla mappa di guadagno HDR.

Molte piattaforme di social media comprimono e rimuovono la mappa di guadagno HDR dei metadati delle immagini Ultra HDR. Sebbene Google Messaggi rimuova alcuni metadati, lascia intatta la mappa dei guadagni. Pertanto, se esegui il backup di un’immagine Ultra HDR inviata tramite Google Messaggi su RCS, verrà visualizzata in Google Foto con i metadati della mappa di guadagno.

Tieni presente che Google Foto non supporta la modifica delle immagini Ultra HDR mantenendo la mappa di guadagno: la foto modificata non avrà i metadati. Per evitare ciò, puoi utilizzare Adobe Lightroom, che supporta la modifica e l’esportazione di immagini Ultra HDR.

Compatibilità in crescita per le foto Ultra HDR

Attualmente, Google Pixel 8 e 8 Pro sono gli unici due telefoni Android che supportano l’acquisizione di foto Ultra HDR a 10 bit, mentre puoi visualizzare le immagini in tutto il loro splendore sulla serie Pixel 7 e sui modelli più recenti. Con l’arrivo sul mercato dei nuovi flagship Android, l’elenco dei dispositivi supportati dovrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Se vuoi vedere come le immagini Ultra HDR siano migliori delle foto normali, visita questo repository GitHub creato dall’esperto Android Mishaal Rahman. Il miglioramento sarà subito evidente se visualizzerete le immagini su un dispositivo compatibile, come un MacBook Pro o il Pixel 8.

