Google Pixel 8

Al cuore del Google Pixel 8 e del Pixel 8 Pro c’è il SoC Tensor G3, del quale sappiamo tutto già da diverse settimane grazie a un leak.

Con il Tensor G3, Google ha completamente riprogettato il blocco della CPU. utilizza i core ARMv9 (la prima generazione, non la seconda annunciata nelle scorse settimane). Google ha anche modificato il layout principale. Pertanto, i nuovi dispositivi vengono forniti con un’insolita configurazione della CPU 4+4+1. Tra questi, quattro sono piccoli Cortex A510, quattro sono Cortex A715 e uno è Cortex X3. Tutti questi core hanno visto un aumento significativo in termini di frequenze che porterà a un salto di prestazioni maggiore rispetto al Tensor G2.

Pixel 8 mantiene 8 GB di RAM, proprio come il suo predecessore. La stessa cosa si può dire per la memoria di archiviazione: ciò significa 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display del Google Pixel 8 ha delle dimensioni di 6,17 pollici (rispetto al precedente display da 6,32 pollici del Pixel 7). La risoluzione e la luminosità sono rimaste le stesse rispettivamente a 2.400 x 1.080 e 1.400 nit. Oltre a ridursi leggermente, il nuovo display passa anche da una frequenza di aggiornamento di 90 Hz a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Pixel 8 Display 6.15 pollici OLED

2,400 x 1,080 pixels

1,400 nits

10-120Hz variable refresh Processor Tensor G3 RAM 8GB Storage 128/256GB Ricarica 4,485mAh Li-Ion

24W ricarica cablata

20W ricarica wireless Fotocamere

– 50MP

– 12MP Sony IMX386 ultragrandangolare

1.25 μm, ƒ/2.2, 114-degree FoV Posteriori:– 50MP Samsung GN2– 12MP Sony IMX386 ultragrandangolare1.25 μm, ƒ/2.2, 114-degree FoV Anteriore:

– 10.8MP grandangolare (f/2.2, 93°, 1/3.1″) Connettività 2G, 3G, 4G, 5G

Bluetooth 5.2

NFC

Wi-Fi 802.11ax Dimensioni 155.64 x 73.16 x 8.7mm Sistema operativo Android 14 Certificazioni IP68 Colorazioni Jade, Licorice, Haze e Peony

Google Pixel 8 Pro

Il display Pixel 8 Pro rimane esattamente la stessa dimensione del Pro dell’anno scorso a 6,7 pollici. Questa volta non ci sono cambiamenti nella frequenza di aggiornamento di picco ma, grazie alla tecnologia LTPO, ha ora una frequenza di aggiornamento variabile migliorata che può scendere fino a 1Hz. Anche la risoluzione è leggermente diversa, 2.992 x 1.344 contro 3.120 x 1.440. C’è anche un aumento di 100 nit nella luminosità di picco, portando il Pro a 1.600 nit.

Il display è piatto, il primo per i telefoni di livello Pro di Google. Il modulo della fotocamera posteriore ha un design leggermente nuovo con tutte e tre le fotocamere racchiuse in un’unica “pillola” di vetro, a differenza del design “pillola + cerchio” del Pixel 7 Pro.

Il Pixel 8 Pro mantiene le stesse configurazioni di archiviazione e RAM del modello dell’anno scorso. Ciò significa 12 GB di RAM e scelte di archiviazione di 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Anche le dimensioni complessive del dispositivo – 162,6 x 76,5 x 8,7 mm – differiscono appena dalle dimensioni 162,9 x 76,6 x 8,9 mm del Pixel 7 Pro. C’è anche la stessa dimensione dello schermo da 6,7 pollici.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 8 Pro è passato dal datato Sony IMX386 da 12 MP del Pixel 7 Pro a un Sony IMX787 da 64 MP molto più utilizzabile (è lo stesso sensore della fotocamera principale del Google Pixel 7a). Non manca il sensore del tempo di volo (ToF) migliorato VL53L8 8×8, un aggiornamento significativo rispetto al VL53L1 di STMicroelectronics che abbiamo visto nei Pixel precedenti. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente l’autofocus.

Pixel 8 Pro Display 6.7 pollici LTPO pOLED

2,992×1,344 vs 3,120 x 1,440 pixels

1,600 nits

5Hz-120Hz refresh rate Processor Google Tensor G3 RAM 12GB LPDDR5 Storage 128GB, 256GB, 512GB

UFS 3.1 Ricarica 4,950mAh

27W ricarica cablata

23W ricarica wireless Fotocamere

– 50MP Samsung GN2

– 64MP Sony IMX787 ultragrandangolare

1.25 μm, ƒ/2.2, 114° FoV

– 48MP teleobiettivo (f/3.5, 1/2.55″, 4.8x optical zoom) Posteriori:– 50MP Samsung GN2– 64MP Sony IMX787 ultragrandangolare1.25 μm, ƒ/2.2, 114° FoV– 48MP teleobiettivo (f/3.5, 1/2.55″, 4.8x optical zoom) Anteriore:

– 10.8MP grandangolare (f/2.2, 93°, 1/3.1″) Connettività 5G (mmWave + sub-6GHz)

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.2

NFC Dimensioni 162.9 x 76.55 x 8.9mm

212g Sistema operativo Android 14 Certificazioni IP68 Colorazioni Jade, Licorice, Porcelain e Sky

Disponibilità e prezzo

Esattamente come previsto, vi è un aumento dei prezzi di listini per i modelli di quest’anno. In particolare, troviamo:

Pixel 8: da 799 euro

Pixel 8 Pro: da 1.099 euro

Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, il Google Pixel 8 è stato lanciato nelle varianti Licorice (nero), Haze (grigio) e Peony (rosa). Al contrario, Pixel 8 Pro è disponibile nelle colorazioni Licorice (nero), Sky (blu) e Porcelain (bianco sporco). In effetti, abbiamo dato il nostro primo sguardo alla colorazione Sky attraverso un video promozionale trapelato nei giorni scorsi.