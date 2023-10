I giochi mobili hanno fatto molta strada dai loro umili inizi. I telefoni vengono ora progettati pensando ai giochi, creando dispositivi che vantano una durata della batteria più lunga, GPU più potenti e modalità di gioco per soddisfare questo pubblico. Poiché sembra potenzialmente sfruttare l’opportunità di entrare in risonanza con i giocatori mobili, Samsung potrebbe annunciare un servizio di cloud gaming già questa settimana.

Secondo un rapporto del Korea Economic Daily, la società lancerà una versione beta del suo nuovo servizio di streaming di giochi cloud alla Samsung Developer Conference del 5 ottobre. Tuttavia, alcune persone stanno già segnalando di avere accesso al servizio beta.

Si dice che coloro che hanno Game Launcher sul proprio telefono Samsung Galaxy potranno utilizzare il servizio direttamente all’interno dell’app. Tuttavia, si suppone che la società stia evitando di trasformare Game Launcher in un servizio basato su abbonamento. Invece, si prevede che lo posizionerà come un servizio supportato da pubblicità. Vale anche la pena notare che Game Launcher è stato esclusivo per i dispositivi mobili, il che è ciò che porta molti a credere che il servizio sarà per la linea di telefoni Galaxy.

Samsung si è già avventurata nel settore del cloud gaming, lanciando sui propri Smart TV le app di Xbox Game Pass e Nvidia GeForce NOW. Alla Gamescom 2023, la società ha anche confermato che le sue app di cloud gaming sarebbero arrivate sui modelli televisivi del 2020. I televisori Samsung del 2022 e successivi dispongono già di Gaming Hub, che ti consente di riprodurre in streaming i giochi direttamente sul dispositivo senza console o chiavetta di streaming. Sebbene i modelli 2020 non riceveranno alcuna funzionalità bonus, riceveranno comunque l’accesso a servizi cloud come Xbox Cloud Gaming.

Il crescente investimento di Samsung nel settore dei giochi è probabilmente dovuto al rallentamento nelle vendite di smartphone, il che spingerebbe l’azienda a puntare maggiormente sui servizi. Si ipotizza che la società potrebbe cercare di sfruttare le entrate pubblicitarie legate all’installazione di giochi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che una maggiore privacy ha ostacolato il rendimento degli annunci di giochi.

Detto questo, una cosa è certa: questa nuova offerta non sarebbe in diretta concorrenza con Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud e servizi simili, poiché sembra essere focalizzata sui dispositivi mobili. Ciò potrebbe in definitiva aumentare le possibilità di Samsung di avere successo con l’impresa. Tuttavia, gran parte di ciò dipenderà ancora da quanto i possessori di Galaxy saranno desiderosi di bruciare la batteria del telefono durante i giochi.

