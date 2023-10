In seguito alla notizia che Google Podcasts verrà chiuso l’anno prossimo, YouTube Music sta venendo aggiornato con l’abilità di poter scaricare automaticamente i podcast.

Per abilitarlo, visita la pagina di uno spettacolo e tocca la nuova icona a forma di ingranaggio delle impostazioni su “Salva nella libreria”. Questo fa scorrere verso l’alto il pulsante “Attiva download automatici” e scaricherà immediatamente l’episodio più recente sul tuo dispositivo per l’ascolto offline.

Ad oggi, gli episodi che hai finito di ascoltare non vengono eliminati automaticamente. È possibile che i file vengano eliminati dopo che un nuovo episodio è disponibile/scaricato o dopo un incremento di tempo prestabilito, come un giorno intero, ma non siamo ancora in grado di testarlo

Al momento non esiste un’impostazione di rimozione automatica, che è un punto fermo di altri client. Ad esempio, Google Podcasts ha una preferenza “Rimuovi episodi completati” che ti consente di specificare l’incremento: dopo 24 ore, 7 giorni, 30 giorni e 90 giorni. Quell’app offre anche il controllo “Rimuovi episodi non finiti”.

I download automatici funzionano in base al singolo podcast (e al dispositivo), quindi devi abilitarli individualmente. Google Podcasts offre una pagina dedicata al download automatico per attivare/disattivare rapidamente i download. L’equivalente approssimativo in YouTube Music è andare nella scheda Libreria > Filtro podcast > Scaricati per gestirli utilizzando i singoli menu extra.

Stiamo riscontrando che la funzione dei download automatici per i podcast è disponibile con la versione 6.21 di YouTube Music per Android e iOS.

La grande funzionalità che molti stanno aspettando è il poter seguire i podcast sfruttando il vetusto ma ancor incredibilmente popolare protocollo RSS. Ciò trasformerebbe YouTube Music in un semplice lettore di podcast che non richiede agli autori di caricare prima versioni video del podcast, sebbene Google stia anche lavorando su un flusso automatizzato. Si spera che il primo arrivi presto.

