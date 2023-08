Google Pixel 8 Pro continuerà a partire da 128GB, nonostante i 256GB siano ormai la norma

Il Google Pixel 8 e il Pixel 8 Pro sono solo a un paio di mesi dal suo debutto e una nuova indiscrezione ora descrive in dettaglio le opzioni di archiviazione e altro ancora.

La redazione di WinFuture riferisce che Google Pixel 8 Pro offrirà tre opzioni di archiviazione totali, a partire da 128 GB. Oltre a ciò, gli acquirenti possono scegliere tra le opzioni da 256 GB e 512 GB.

È invariato rispetto alla serie Pixel 7 dell’anno scorso e al Pixel 6 precedente, ma arriva in un momento in cui il costo delle memorie è molto più basso. Non a caso, nell’ultimo anno sempre più dispositivi di punta sono passati a 256 GB come livello di archiviazione minimo. Il Galaxy S23+ e S23 Ultra di Samsung, OnePlus 11 e molti altri hanno effettuato il passaggio, spesso allo stesso prezzo dei precedenti modelli da 128 GB.

Naturalmente, gran parte di ciò è dovuto alla nuova generazione di memorie di archiviazione UFS 4.0 supportata dal processore Snapdragon 8 Gen 2, che attualmente non è ampiamente disponibile nelle dimensioni da 128 GB.

La serie Pixel 8 sarebbe alimentata da Tensor G3, che secondo quanto riferito supporta quella nuova opzione di archiviazione, ma sembra che Google potrebbe non utilizzarla completamente. Samsung utilizza anche le memorie UFS 3.1 sul Galaxy S23 di base per offrire un modello da 128 GB a basso costo.

Non è chiaro se questa offerta di archiviazione inferiore sia o meno un problema, ma sicuramente fa risaltare la nuova serie Pixel 8 in maniera negativa. Anche perché l’espansione della memoria tramite microSD non è mai stata contemplata in nessuno smartphone Google. Tra l’altro, questo nonostante gli aumenti di prezzo vociferati.

Oltre a ciò, quest’ultimo rapporto ribadisce anche le opzioni di colore, con “Licorice”, “Porcelain” e “Sky” su Pixel 8 Pro e “Licorice”, “Peony” e “Haze” sul normale Pixel 8.

