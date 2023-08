Facebook Messenger: STOP al supporto degli SMS da settembre 2023

Dal 2016, puoi utilizzare Facebook Messenger come app per gestire gli SMS su Android. Come già fatto da Signal, tale integrazione è ora destinata a scomparire il mese prossimo.

Gli utenti che utilizzano Facebook Messenger, invece di Google o Samsung Messaggi, per la gestione di SMS e MMS vengono informati della chiusura. Un articolo di supporto spiega come “non sarai più in grado di utilizzare Messenger per inviare e ricevere messaggi SMS inviati dalla tua rete cellulare quando aggiorni la tua app dopo il 28 settembre 2023“.

Meta indirizza gli utenti all’app di messaggistica predefinita del proprio telefono, come l’app di Google:

Sarai comunque in grado di inviare e ricevere messaggi SMS tramite la tua rete cellulare e accedere alla cronologia dei messaggi SMS tramite la nuova app di messaggistica predefinita del telefono.

Per cambiare l’app di gestione degli SMS, apri le Impostazioni di sistema > App > App predefinite > App SMS e scegli un altro client.

Facebook Messenger ha offerto per la prima volta il supporto per gli SMS nel 2012, ma è stato abbandonato nel 2013. Nel 2016, Facebook ha riprovato con gli SMS tenuti separati dalla versione per il Web. Questi thread erano a tema viola (con altri predefiniti in blu), con Facebook che una volta chiamava la sua esperienza “SMS con steroidi”.

I client SMS di terze parti non sono particolarmente popolari oggi e non hanno accesso a RCS. Google ha reso la messaggistica un’esperienza Android di prima parte, mentre i gestori e gli OEM hanno adottato prevalentemente l’app Google Messaggi come predefinita.

Ricordiamo che l’utilizzo degli SMS rimane ancora una parte integrante per miliardi di persone nei mercati ancora in via di sviluppo, nonostante la loro sicurezza sia ormai superata.

