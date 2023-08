Bing Chat disponibile sulle versioni mobile di Chrome e Safari

Microsoft non è stata molto chiara nell’annunciare i suoi piani per aggiungere funzionalità AI a tutti i suoi prodotti esistenti. Nelle scorse ore, la società ha annunciato che, oltre alla disponibilità sul browser mobile Edge, nonché sulle app Android e iOS autonome, il chatbot Bing Chat di Microsoft è ora accessibile anche tramite browser mobile di terze parti come Safari e Chrome.

La notizia arriva come parte della commemorazione semestrale di Microsoft della disponibilità pubblica di Bing Chat. La società osserva inoltre che, in questo periodo, gli utenti hanno effettuato più di un miliardo di conversazioni con l’intelligenza artificiale e hanno generato 750 milioni di immagini.

“Questo prossimo passo nel viaggio consente a Bing di mostrare l’incredibile valore delle risposte sintetiche, della creazione di immagini e altro ancora, a una più ampia gamma di persone“, si legge nel comunicato dell’azienda. Tuttavia, funzionalità come “conversazioni più lunghe e cronologia chat” rimangono esclusive per dispositivi mobili Edge.

Microsoft ha iniziato ad aprire l’accesso a Bing Chat alla fine di luglio, quando è diventato disponibile su browser desktop di terze parti. Anche quella versione è limitata, offrendo solo 2.000 parole per prompt su Chrome e Safari rispetto alle 4.000 su Edge.

Bing Chat è basato su GPT-4 di OpenAI ma offre informazioni più aggiornate rispetto al sistema su cui è costruito (anche se non sempre accurate), grazie all’accesso a Bing Search, che consente di accedere alle informazioni sugli eventi che si sono verificati da quando il modello è stato allenato.

Oltre all’accesso tramite browser di terze parti, la versione più recente di Bing Chat offrirà anche la ricerca multimodale, il che significa che gli utenti potranno caricare una foto e fare in modo che l’IA risponda a domande specifiche sui suoi contenuti, nonché una modalità scura.

