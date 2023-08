Google rilascia le patch di agosto 2023 per gli smartphone Pixel e il Pixel Tablet

Android 14 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale alla fine di questo mese dopo un programma beta di sei mesi, ma ciò non ha impedito a Google di portare avanti le sue patch di sicurezza regolarmente programmate per Android 13. In queste ore è iniziato l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2023 su tutti i telefoni e tablet di Google, a partire da Pixel 4a.

Google ha annunciato l’aggiornamento sui suoi forum di supporto, rilevando un numero di build TQ3A.230805.001 e un livello di patch del 5 agosto 2023.

Novità specifiche per i Google Pixel

Oltre ai miglioramenti della sicurezza, la nuova versione contiene correzioni generali per bug come quello che impediva il funzionamento delle tastiere Bluetooth, nonché correzioni specifiche del dispositivo per Pixel Fold e Pixel Tablet:

Cosa è incluso

L’aggiornamento di agosto 2023 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel: vedi sotto per i dettagli.

Bluetooth

Risolto un problema che occasionalmente causava la mancata connessione delle tastiere Bluetooth *[1]



Interfaccia utente

Risolto il problema che causava la visualizzazione errata di alcuni sfondi animati in diversi orientamenti del dispositivo *[2] Risolto il problema che occasionalmente causava la mancata risposta della schermata di blocco *[2] Risolto il problema che occasionalmente causava la mancata registrazione dell’input di ricerca del programma di avvio della schermata iniziale *[2] Risolto il problema che occasionalmente causava sfarfallio o anomalie in modalità Hub *[3]



Vale la pena notare che questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento di sicurezza per gli utenti di Pixel 4a. La pagina della guida di Google per il supporto degli aggiornamenti Android elenca agosto 2023 come ultimo mese sia per le patch di sicurezza che per gli aggiornamenti del sistema operativo Android per il 4a, quindi questo potrebbe anche essere l’ultimo aggiornamento di qualsiasi tipo per il telefono.

Aggiornamenti di sicurezza di agosto 2023

Google ha pubblicato separatamente il bollettino sulla sicurezza di agosto 2023 di Android. Questo documento descrive in dettaglio le vulnerabilità che sono state corrette nell’ultimo mese e delinea due livelli di patch di sicurezza: uno con una data del 1 agosto che si applica ad Android nel suo complesso e un elenco separato di patch per problemi specifici degli OEM datato 5 agosto.

Nel set del 1° agosto sono incluse le patch per 12 CVE ad alta gravità nel framework Android, insieme a 11 correzioni per il sistema Android. Quest’ultimo ha elencato un CVE di gravità critica (CVE-2023-21250) che potrebbe portare all’esecuzione di codice in modalità remota. Altri 20 CVE sono stati chiusi nelle patch del 5 agosto, con solo uno (CVE-2023-21629) ritenuto critico.

via