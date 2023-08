I messaggi RCS di Google Messaggi sono ora completamente E2EE, anche le chat di gruppo

Dopo mesi di test, Google ha annunciato che tutte le chat di gruppo che hanno abilitato RCS nella sua app Messaggi di Android e Wear OS ora hanno la crittografia end-to-end (E2EE) abilitata per impostazione predefinita.

Ciò dovrebbe aiutare a tenere gli occhi indiscreti lontani dalle tue chat poiché solo i partecipanti al gruppo saranno in grado di leggere i messaggi, purché non condividano schermate o mostrino il loro telefono a qualcuno accanto a loro (non c’è molto che puoi fare al riguardo, purtroppo).

I messaggi RCS stanno diventando sempre più popolari, con Google che è riuscita a trovare un accordo con i principali operatori telefonici mondiali (Vodafone ad esempio). Volendo dare alcuni numeri, ci sono 800 milioni di utenti RCS nel mondo, con il numero sempre più in crescita.

Google nota che i messaggi RCS saranno ora abilitati per impostazione predefinita per gli utenti nuovi ed esistenti, a condizione che non abbiano precedentemente disattivato RCS nelle loro impostazioni. Quindi, forse assicurati che nessuno nel tuo gruppo abbia rinunciato a RCS prima di iniziare a condividere le tue informazioni più private.

La E2EE è disponibile nelle chat individuali da un po’ di tempo e abilitarla per le conversazioni di gruppo è una mossa gradita. Tuttavia, Android e iOS non funzionano esattamente insieme su questo fronte. Google ha cercato invano di convincere Apple a supportare RCS, ma quest’ultima è abbastanza contenta di utilizzare il proprio servizio iMessage per la messaggistica crittografata.

Quindi, sarai in grado di abbracciare le chat RCS crittografate E2E solo se ogni membro del tuo gruppo è su Android, a meno che tu non scelga di utilizzare un’app di terze parti come Signal.