YouTube mostrerà una home page minimalista per chi ha disabilitato la “Cronologia delle Visualizzazioni”

Dopo l’introduzione della nuova opzione qualitativa 1080p Premium, YouTube ha annunciato che sta cambiando il modo in cui funziona la sua home page se hai disabilitato la cronologia delle visualizzazioni. A partire da oggi, il feed della sezione Home del servizio smetterà di apparire per coloro con la cronologia delle visualizzazioni disattivata e “nessuna cronologia delle visualizzazioni precedente significativa”. La modifica fornirà un’esperienza di navigazione più snella, mostrando solo la barra di ricerca e il menu guida.

“A partire da oggi, se hai disattivato la cronologia delle visualizzazioni di YouTube e non hai una cronologia delle visualizzazioni precedente significativa, le funzionalità che richiedono la cronologia delle visualizzazioni per fornire consigli sui video verranno disabilitate, come il feed della tua home di YouTube“, ha scritto la società in un post sul blog. “Ciò significa che a partire da oggi, il tuo feed di casa potrebbe avere un aspetto molto diverso: potrai vedere la barra di ricerca e il menu guida a sinistra, senza feed di video consigliati, permettendoti così di cercare più facilmente, sfogliare canali sottoscritti ed esplora invece le schede Argomento“.

YouTube afferma che i cambiamenti appariranno “lentamente, nei prossimi mesi”. La società descrive la mossa utile a rendere “più chiaro quali funzionalità di YouTube si basano sulla cronologia delle visualizzazioni per fornire consigli sui video e renderlo più snello per quelli di voi che preferiscono cercare piuttosto che sfogliare i consigli“.

YouTube afferma che, una volta implementata la modifica nel tuo account, puoi modificare le impostazioni della cronologia delle visualizzazioni per cambiare visualizzazione in qualsiasi momento. L’opzione si trova in una sezione dedicata nella pagina delle impostazioni Le mie attività di Google.

