YouTube introduce la qualità “1080p Premium” in esclusiva per gli utenti Premium

Gli utenti di YouTube potrebbero visualizzare una nuova opzione nel menu di risoluzione a discesa del servizio sul Web se pagano per il servizio di abbonamento Premium. L’azienda, oltre a rincorrere la popolarità sempre maggiore di TikTok, ha infatti aggiunto l’opzione di riproduzione a 1080p di YouTube con “bitrate migliorato” in tutto il mondo. Si trova sopra la normale opzione 1080p nel menu e facendo clic su di essa verrà richiesto agli utenti di pagare per Premium se non sono attualmente abbonati.

YouTube ha iniziato a testare 1080p Premium all’inizio di quest’anno, descrivendolo come una “versione di 1080p che fornisce più informazioni per pixel che si traduce in un’esperienza visiva di qualità superiore“. Il bitrate più elevato, che viene utilizzato come misura per la quantità di dati video trasferiti in un determinato periodo di tempo, potrebbe offrire agli spettatori una qualità migliore senza dover guardare con una risoluzione più elevata.

In base alla tipologia di video, la nuova opzione 1080p con bitrate elevato avrà una qualità paragonabile a quella dei video 4K. Inoltre, seppur il 4K è disponibile per alcuni video, ciò significa dover eseguire lo streaming di un file più grande che non tutti possono gestire con la connessione e che potrebbe consumare una parte significativa dei dati a disposizione.

Il servizio ha anche implementato il 1080p ad elevato bitrate su iOS alcuni mesi fa, ma ora più persone avranno accesso ad esso. Detto questo, YouTube ha recentemente aumentato i prezzi per un abbonamento Premium a 11,99 euro al mese. Con esso, vengono eliminati gli annunci pubblicitari dall’esperienza di visualizzazione e include funzionalità come la visualizzazione offline e la riproduzione in background.

