YouTube lancia uno strumento per adattare i video orizzontali in Shorts verticali

YouTube ha rilasciato diversi strumenti di creazione per migliorare la resa degli Shorts (e l’attrattiva per i creator), come quelli che danno agli utenti la possibilità di remixare la maggior parte dei video e aggiungere voci fuori campo, sin da quando è stato lanciato nel tentativo di renderlo un vero e proprio rivale di TikTok.

Le novità dedicate ai creator degli YouTube Shorts

Ora, la piattaforma di hosting video sta espandendo ulteriormente il suo arsenale di strumenti di creazione. La prima aggiunta è Collab, che consente agli utenti di registrare brevi video in un formato a schermo diviso con altri cortometraggi o clip normali.

Tutto ciò che gli utenti devono fare per creare un video Collab da uno Short idoneo o da un contenuto di YouTube è premere Remix e quindi scegliere il nuovo formato.

TikTok, ovviamente, ha da tempo un effetto schermo diviso che consente alle persone di dividere lo schermo in più fotogrammi. Bene, Collab di YouTube è in fase di lancio oggi e continuerà a farsi strada tra gli utenti nelle prossime settimane per sfidare la versione di TikTok. Gli utenti iOS ottengono prima il formato, ma gli utenti Android seguiranno.

La piattaforma aggiunge anche uno strumento che consente agli utenti di creare e remixare rapidamente Short esistenti. Devono solo toccare il pulsante Remix e selezionare “usa audio” nel player Shorts per visualizzare automaticamente l’audio e l’effetto utilizzati nella clip che hanno appena guardato.

Gli utenti possono quindi applicare sia il suono che l’effetto al proprio post. Inoltre, nelle prossime settimane YouTube inizierà a testare un nuovo strumento di ricomposizione progettato per semplificare la trasformazione di video orizzontali in Short verticali.

Lo strumento offrirà ai creatori un modo per regolare il layout, lo zoom e il ritaglio del segmento che desiderano utilizzare dopo aver scelto un video da remixare, offrendo loro un modo semplice per ricondividere vecchi filmati in un nuovo formato. Possono anche scegliere di utilizzare il nuovo effetto schermo diviso per il video che stanno ricomponendo.

Oltre a questi nuovi strumenti per i creator, YouTube sta testando anche una nuova esperienza dal vivo verticale mobile-first per gli spettatori. Con questa nuova esperienza, il pubblico potrà vedere le anteprime dei video in diretta verticali nel feed degli Short e, se tocca per espanderlo, troverà un feed scorrevole di altri video in diretta.

YouTube spera che ciò possa aumentare la rilevabilità per i creatori e ritiene che sia una grande opportunità per fare soldi per coloro che hanno aderito di recente al suo Programma partner. La nuova esperienza mobile-first raggiungerà sempre più spettatori nei prossimi mesi

