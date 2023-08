La console da gaming portatile Razer Edge è disponibile in Italia | Specifiche e prezzo

Presentata ufficialmente all’inizio del 2023, la nuova console portatile Razer Edge è finalmente disponibile anche in Italia. L’idea di fondo di Razer Edge è quella di garantire un’enorme quantità di giochi grazie all’uso di Android e alla compatibilità con il Play Store. Il tutto strizzando fortemente l’occhio anche al mondo del cloud gaming.

A differenza di altre console da gaming portatibili come la Logitech G Cloud, gli ingegneri di Razer hanno deciso di separare il controller dal tablet vero e proprio. Il dispositivo è essenzialmente un tablet con un controller Razer Kishi V2 Pro (simile al GameSir X2 Pro che abbiamo recensito per intenderci) staccabile e, quando unito insieme, offre un dispositivo portatile di gioco compatto simile a Nintendo Switch.

Dal punto di vista hardware, il Razer Edge è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1, progettato per scopi di gioco e promette un raffreddamento attivo durante sessioni di gioco prolungate. Attualmente è l’unico dispositivo sul mercato alimentato da questo nuovo chipset.

Sul fronte software, il dispositivo esegue il sistema operativo Android 12L, offrendo accesso a milioni di app e giochi dal Google Play Store. Poiché il dispositivo portatile è incentrato sul cloud gaming, viene preinstallato con le applicazioni per Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e Steam Link (ci sarebbe potuto essere anche Google Stadia ma sappiamo come sono andate le cose).

display : AMOLED da 6,8 pollici, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento 144 Hz

: AMOLED da 6,8 pollici, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), frequenza di aggiornamento 144 Hz SoC : Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform, processo produttivo 5 nanometri, CPU da 3 GHz di frequenza massima

: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform, processo produttivo 5 nanometri, CPU da 3 GHz di frequenza massima memorie : 6 GB di RAM LPDDR5 128 GB di archiviazione UFS 3.1 espansione via microSD fino a 2 TB

: fotocamera frontale: 5 MP, video in 1080p a 60 fps

5 MP, video in 1080p a 60 fps audio : altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni digitali, THX Spatial Audio

: altoparlanti a 2 vie con 2 microfoni digitali, THX Spatial Audio connettività : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, jack audio per cuffie da 3,5 mm (nel controller)

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, jack audio per cuffie da 3,5 mm (nel controller) sistema operativo : Android 12 (al lancio)

: Android 12 (al lancio) batteria : 5.000 mAh, dichiarate più di 10 ore di streaming

: 5.000 mAh, dichiarate più di 10 ore di streaming dimensioni e peso: 260 x 85 x 11 mm 267 grammi, 386 grammi con controller



Disponibilità e prezzo

Razer Edge è disponibile in Italia nella versione solo Wi-Fi al prezzo di listino di 499 euro. Considerando che il Razer Kishi V2 Pro ha un prezzo intorno ai 100 euro, il costo della console vera e propria è di 400 euro. Non proprio un prezzo economico anche se, per le specifiche, si posiziona nella fascia medio alta del mercato.