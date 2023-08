Fitbit annuncia una rivoluzione in salsa Material You per l’app che la renderà più semplice da usare

Non utilizzando uno standard per il monitoraggio dei dati (tecnicamente si ma nessuno sembra usarlo), ogni produttore di smartwatch e smartband costringe i propri utenti ad utilizzare l’applicazione che sviluppa. Ciò significa che, quando acquisti uno smartwatch, non devi solamente valutare la qualità dell’hardware ma anche il supporto software offerto. Da questo punto di vista, Fitbit è forse l’azienda che offre il meglio fra hardware e app.

Famoso per il suo impegno nel monitoraggio accurato del fitness e soluzioni per la salute, Fitbit sta lavorando a una trasformazione visiva della propria app.

Il marchio, di proprietà di Google dal 2021, prevede di rilasciare un aggiornamento legato alla UI della propria app questo autunno che incorpora elementi chiave del linguaggio di design di Material You. Gli appassionati di Fitbit possono aspettarsi un’interfaccia elegante e semplificata che personalizza il loro percorso di salute con una varietà di nuove funzionalità.

Previsto per il lancio entro la fine dell’anno, l’app Fitbit recentemente rinnovata rende i dati importanti facilmente accessibili.

Google afferma che il rinnovamento ha aggiunto tre nuove schede: Oggi, Allenatore e Tu.

La scheda Oggi include metriche personalizzate e grafici dei progressi migliorati graficamente con l’obiettivo di personalizzare gli obiettivi di salute degli utenti.

Nella scheda Allenatore, il nuovo design di Fitbit introduce un ambiente coinvolgente per i contenuti di fitness. Qui, gli utenti possono sfogliare una varietà di allenamenti ed esercizi di consapevolezza, resi ancora più adattabili dai contenuti speciali di Fitbit Premium. Fitbit ha fatto uno sforzo per rendere quest’area di facile utilizzo, utilizzando filtri per ordinare i contenuti disponibili in base al tempo e all’attrezzatura necessaria.

Infine, la scheda Tu offre un’area più privata all’interno dell’app rispetto alle sezioni Oggi e Coach ricche di informazioni. Gli utenti possono modificare le proprie informazioni personali, tenere traccia dei propri risultati e mantenere le connessioni sociali utilizzando questa scheda.

Una nuova tavolozza di colori e icone modernizzate migliorano la piattaforma negli aggiornamenti visivi della nuova app Fitbit. Questo restyling, che mira a rendere l’applicazione semplice da navigare, facile da usare e altamente personalizzata, è stato fortemente influenzato dal feedback degli utenti.

Non è ancora chiaro se questa versione includerà i colori dinamici basati sullo sfondo che sono distintivi di Material You quando uscirà questo autunno, anche se lo speriamo sicuramente.

