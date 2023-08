Google rivoluziona la UI di Chrome rimuovendo la barra dei download

Per anni, i file scaricati con Google Chrome apparivano in una barra nella parte inferiore del browser, ma ora Google sta cambiando l’interfaccia utente del browser desktop in modo da ottenere invece una barra dei download.

Dopo aver parlato con gli utenti, Google afferma di aver identificato tre problemi con la barra di download di vecchia generazione:

“Preziosi pixel occupati nella parte inferiore dello schermo che comprimevano l’area del contenuto Web ed erano limitati dalla larghezza dello schermo nel numero di file che poteva mostrare contemporaneamente”

“Non è andato via automaticamente e ha offerto solo azioni come mettere in pausa/riprendere e aprire nella cartella da un menu di overflow fisso”

“Non era più moderno, interattivo e coerente con l’aspetto dell’interfaccia utente di altri browser o con l’ecosistema del browser in generale”

Quel primo problema è stato particolarmente fastidioso, specialmente su un laptop, rendendo la barra inferiore qualcosa che chiuderai rapidamente ogni volta. Pertanto, Chrome desktop sta implementando ciò che Google chiama il vassoio di download.

Apparendo a destra della barra degli indirizzi (Omnibox), Google ritiene che la nuova posizione “aiuti a creare una separazione più chiara dell’interfaccia utente del browser attendibile dal contenuto web“. Vedrai un anello animato per annotare i progressi e un piccolo pop-up quando un download viene completato, anche se questo può essere disabilitato da Impostazioni> Download> “Mostra download al termine”.

Cliccando l’icona viene presento un elenco di “tutti i tuoi download delle ultime 24 ore in qualsiasi finestra del browser, non solo quella in cui hai originariamente scaricato un file“. I pulsanti ti consentono di aprire la cartella in cui si trova un download, nonché di mettere in pausa/riprendere, annullare e riprovare.

La nuova interfaccia grafica per i download di Chrome è ora disponibile per Mac, Windows, Linux e ChromeOS. Assicurati che il tuo browser sia completamente aggiornato, anche se il roullout dovrebbe essere completato solo nelle prossime settimane.

