Google Assistant “con i superpoteri degli LLM” in arrivo a breve

Google ha annunciato internamente che sta aggiornando Google Assistant con i “superpoteri” derivanti dalle ultime tecnologie degli LLM (large language model).

In un’e-mail interna pubblicata da Axios, Google ha preso nota del “profondo potenziale dell’IA generativa per trasformare la vita delle persone e vedere un’enorme opportunità per esplorare l’aspetto di un assistente sovralimentato, alimentato dalla più recente tecnologia LLM“.

In effetti, una “parte del team ha già iniziato a lavorare su questo, a cominciare dal mobile“, che dovrebbe fare riferimento all’Assistente su Android. A tal fine, abbiamo individuato Google Assistant per Android al lavoro su una funzione generativa basata su PaLM 2, versione generale dell’attuale generazione di LLM di Google (in attesa di Gemini), con lo scopo di riepilogare le pagine Web quando tocchi o dici “Riassumi”.

Gli smart display e gli altoparlanti sono l’altro enorme fattore di forma e hanno un’interfaccia principalmente vocale. Non è difficile vedere come Google Bard potrebbe tradurre in risposte vocali.

Google ha affermato di riconoscere il “forte desiderio di tecnologia assistiva e conversazionale che può migliorare le loro vite” da parte degli utenti finali.

Il resto dell’e-mail descrive una riorganizzazione interna per supportare questa nuova “visione dell’assistente” che include dozzine di posizioni tagliate. Axios riferisce che “migliaia di dipendenti lavorano sull’Assistente“.

Conclude dicendo che Google è “profondamente impegnato con l’Assistente e siamo ottimisti riguardo al suo brillante futuro“.

Google ha trascorso l’ultimo anno o due a eliminare le funzionalità meno usate dell’Assistente, come app/giochi vocali di terze parti e “Azioni conversazionali”, che sono stati i primi modi per gli sviluppatori di creare contenuti per l’Assistente. I lanci recenti non hanno introdotto alcuna nuova funzionalità importante.

via