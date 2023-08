Instagram al lavoro sul tag “generato dalla IA di Meta”

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa rivolti al consumatore di Meta basati sul suo nuovo modello LLaMA 2 potrebbero non essere lontani. Sembra che la società stia lavorando a diverse nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per Instagram, comprese tag che consentono ai creatori di identificare le immagini “generate dalla IA di Meta“.

Meta vuole farsi trovare preparata all’immensa ondata di post creati dalla IA generativa in arrivo su Instagram

Questo secondo gli screenshot condivisi dal reverse engineer Alessandro Paluzzi che spesso stuzzica funzionalità inedite dalle app di Meta.

Paluzzi ha recentemente pubblicato uno screenshot che mostra un messaggio in-app che descrive in dettaglio come i post creati con strumenti di IA generativa potrebbero presto essere etichettati all’interno di Instagram.

“Il creatore o Meta ha affermato che questo contenuto è stato creato o modificato con l’intelligenza artificiale“, spiega il messaggio. Etichette aggiuntive indicano che è stato “generato dalla IA di Meta” e che “i contenuti creati con l’IA sono generalmente etichettati in modo che possano essere facilmente rilevati“.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Un portavoce di Meta ha rifiutato di commentare. Ma lo screenshot suggerisce che l’azienda, come Google e altri nello spazio AI, è interessata ad aiutare gli utenti a capire quando l’IA è stata utilizzata per creare contenuti.

Man mano che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa diventeranno sempre più ampiamente utilizzati, ricercatori e responsabili politici hanno sollevato preoccupazioni su come la tecnologia potrebbe essere utilizzata per aiutare la diffusione di disinformazione o in altro modo fuorviare le persone.

All’inizio di questo mese, sette società di intelligenza artificiale, tra cui Meta, si sono impegnate ad adottare una serie di misure di sicurezza dell’IA, come filigrane per i contenuti generati dall’IA.

Mentre Meta finora non ha rivelato molti dettagli sui suoi piani di intelligenza artificiale generativa rivolti ai consumatori, Mark Zuckerberg ha lasciato cadere diversi suggerimenti.

“Stiamo anche costruendo noi stessi una serie di nuovi prodotti utilizzando LLaMA che funzioneranno con tutti i nostri servizi“, ha dichiarato il CEO in una chiamata trimestrale sugli utili la scorsa settimana. “Puoi immaginare molti modi in cui l’IA potrebbe aiutare le persone a connettersi ed esprimersi nelle nostre app: strumenti creativi che rendono più facile e divertente condividere contenuti, agenti che fungono da assistenti, coach o che possono aiutarti a interagire con aziende e creatori, e altro ancora.”

#Instagram is working on a new feature for Direct messages: Message Summary 👀 This new tool will likely be powered by #Meta #AI pic.twitter.com/j2lJhfFCBg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Altrove, Paluzzi ha individuato segni di altri strumenti generativi basati sull’intelligenza artificiale per Instagram, tra cui una funzione di “riepilogo dei messaggi” per riassumere lunghi DM e nuovi strumenti artistici per l’editing di storie.

#Instagram keeps working on the #AI tools for the Story editor 👀 AI Brush: add or replace specific parts of your image

Restyle: Reimagine this image by applying any visual style you can describe pic.twitter.com/oeRUwMVwdz — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 29, 2023

