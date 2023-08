Google Maps si rifà il look su Android Auto

Google Maps su Android Auto è pronto per ricevere un paio di aggiornamenti, uno dei quali è già in rilascio con una leggera modifica al design di come appaiono le cose sullo schermo della tua auto. Nell’ultimo aggiornamento di Google Maps (indipendente dalla versione di Android Auto), è in fase di lancio una nuova interfaccia grafica per l’app Maps su Android Auto.

Questo nuovo design aggiunge una barra laterale all’app Maps, che contiene tutti i controlli dell’app. In precedenza, questi controlli venivano visualizzati quando interagivi con la mappa sul lato destro. Tuttavia, la nuova modifica mostra costantemente questi controlli nella barra laterale. Vedrai i controlli dello zoom, quelli per cambiare l’orientamento della mappa, modificare le indicazioni ad alta voce e accedere ad altre impostazioni.

I controlli sopra menzionati ora si trovano sulla barra laterale traslucida di Google Maps a sinistra. In particolare, la barra laterale viene visualizzata quando l’app viene visualizzata sullo schermo e non nella vista dashboard.

Secondo gli utenti, questo nuovo aggiornamento della barra laterale di Google Maps è visibile in Android Auto v10 con Google Maps v11.90. Poiché questo aggiornamento non è in arrivo con Android Auto, alcuni utenti hanno assistito al cambiamento anche con Android Auto v9.9.

Anche se questo potrebbe non essere un grande cambiamento di per sé, apporta alcune modifiche estetiche a Google Maps e, poiché l’app è la tua miglior compagna quando sei in viaggio in auto, alcune modifiche qua e là miglioreranno la sua funzionalità complessiva.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’associazione Overture (Amazon, Meta, Microsoft e TomTom) ha fatto il primo passo per spodestare Google Maps.