Google Pixel Watch 2: stesse dimensioni del display e supporto alla tecnologia UWB

A maggio, abbiamo riferito che Pixel Watch 2 sarebbe passato a un chip Snapdragon, avrebbe superato un giorno di autonomia della batteria e avrebbe offerto il cEDA di Fitbit insieme con il sensore di temperatura della pelle, mentre in seguito abbiamo rivelato l’uso dell’alluminio per la cassa. Ora ulteriori specifiche di Google Pixel Watch 2 sono trapelate.

In arrivo la connettività UWB

La redazione di Android Authority ha riportato che il Google Pixel Watch 2 supporterà la connettività UWB (banda ultra larga). Il rapporto ipotizza solo a cosa potrebbe servire, ma UWB migliorerebbe l’esperienza della chiave digitale per auto. Oggi sui telefoni, le implementazioni basate su NFC richiedono un tocco fisico. Con UWB il telefono può rimanere in tasca e sbloccare comunque la portiera del veicolo per un’esperienza più fluida.

C’è anche la possibilità di trasferire musica basata sulla prossimità con il Pixel Tablet attualmente dotato di un chip UWB inutilizzato. Come nell’ecosistema Apple, puoi avvicinare l’orologio al tablet e far riprodurre ciò che è sull’orologio sul dock dell’altoparlante dello stand.

Un altro utilizzo è la ricerca più accurata della portata di Trova il mio dispositivo.

Pixel Watch 2 con le stesse dimensioni del Pixel Watch

Il rapporto afferma poi che il Google Pixel Watch 2 presenterà lo stesso schermo OLED 384 x 384 da 1,2 pollici, anche se ora proviene da Samsung Display invece che da BOE. Questo suggerisce che Pixel Watch 2 avrà lo stesso aspetto dell’originale.

Altre novità include una conferma (forse inutile ma sempre ben accetta) che Pixel Watch 2 verrà fornito con Wear OS 4 basato su Android 13 (con tante nuove watch faces esclusive), come il Samsung Galaxy Watch 6, oltre a un’architettura con partizione A/B che renderà possibili aggiornamenti senza soluzione di continuità. Pertanto, il processo di installazione degli OTA dovrebbe richiedere solo il normale riavvio del dispositivo.

Android Authority ha anche riferito che i tre numeri di modello sono G4TSL, GC3G8 e GD2WG, pur ribadendo il passaggio dal Samsung Exynos 9100 a 10 nm a Qualcomm, in particolare lo Snapdragon W5, che siamo stati anche in grado di confermare dal nostro rapporto originale.

Invece del W5+ con il coprocessore di Qualcomm però, il Pixel Watch 2 utilizzerà nuovamente il proprio co-processore.

