I dispositivi mobili e gli smartphone sono diventati, negli ultimi anni, un elemento indispensabile della vita quotidiana. Non a caso, vengono utilizzati per comunicare, visionare contenuti multimediali, ascoltare musica, effettuare degli acquisti e lavorare.

Queste attività e le numerose informazioni personali custodite in un cellulare richiedono una copertura dai virus e dai malware che rappresentano una minaccia costante al giorno d’oggi. Per tutelare i propri dati, tutelare le transazioni online, garantire il funzionamento del dispositivo e respingere ogni attacco si possono adottare delle apposite contromisure. La principale iniziativa da prendere in considerazione contro un’eventuale minaccia è la ricerca e l’installazione di un antivirus adeguato, efficace e sicuro.

Questi programmi proteggono gli smartphone dagli attacchi informatici, riducono la vulnerabilità dei sistemi operativi e innalzano i livelli di sicurezza. Per scongiurare qualsiasi pericolo si possono intraprendere alcuni provvedimenti molto utili e in questo articolo valuteremo le migliori soluzioni per proteggere un cellulare da ogni rischio.

Indicazioni, consigli e suggerimenti per proteggere il proprio cellulare

Gli attacchi informatici richiedono degli interventi tempestivi e la definizione di determinate precauzioni per prevenire qualunque minaccia informatica. Per questo, l’utilizzo di appositi programmi per la protezione dei dispositivi mobili viene integrata con delle opportune abitudini che limitano i pericoli e tutelano i dati personali.

L’adozione di alcuni accorgimenti adeguati e specifici garantiscono una maggiore protezione da virus, malware e altri attacchi informatici che possono infettare il cellulare. Ecco un breve elenco delle principali contromisure che si possono prendere in considerazione per tutelare uno smartphone dalle minacce digitali:

Installare solo app affidabili e verificate

Aggiornare periodicamente il sistema operativo

Utilizzare le reti Wi-Fi protette e sicure

Evitare messaggi e allegati sospetti

Consultare dei browser che adottano dei protocolli di sicurezza

Il principale rimedio per proteggere il proprio cellulare dagli attacchi informatici è un antivirus come Norton 360 che scansiona il dispositivo, individua tempestivamente ogni minaccia e rimuove qualsiasi file sospetto. I software elaborati per tutelare gli smartphone da virus e malware offrono anche dei servizi aggiuntivi come la rete privata virtuale (VPN) e degli appositi spazi di archiviazione che agevolano il backup di tutti i file.

Quali sono le principali tipologie di attacchi informatici e come individuarli in tempo?

Per scovare e identificare un eventuale virus si devono comprendere i sintomi che contraddistinguono ogni minaccia digitale. Gli attacchi informatici, non a caso, limitano le funzionalità del dispositivo, prelevano dei dati personali o svolgono delle attività finanziarie senza nessuna autorizzazione in base agli obiettivi perseguiti da un determinato hacker. Per individuare il virus si devono prendere in considerazione i seguenti segnali:

Consumo eccessivo di dati

Prestazione ridotta della batteria

Addebiti non autorizzati

Chiusura inattesa e frequente delle applicazioni

Surriscaldamento sproporzionato del dispositivo mobile

Installazione autonoma di app

Rallentamento delle funzionalità e delle prestazioni del sistema operativo

Questi sintomi rappresentano i principali segnali di un eventuale attacco informatico. Per evitare rischi e problemi si possono utilizzare anche i software antivirus che scansionano il dispositivo alla ricerca di ogni anomalia. Gli attacchi informatici più comuni da scongiurare sono spyware, ransomware, adware, malware, worm e trojan.

Queste categorie di virus costituiscono una minaccia perché vengono nascosti dagli hacker all’interno di mail, contenuti pubblicitari e applicazioni per non destare sospetti e rubare qualsiasi informazione personale codificata.