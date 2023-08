Google spiega in video che “Va tutto bene” passare da iPhone ad Android

Convincere i proprietari di iPhone a passare ad Android è l’obiettivo perenne di Google e la sua ultima campagna pubblicitaria sta provando un approccio / slogan “Va tutto bene”.

Questa serie di video mira a dimostrare che il passaggio ad Android da un iPhone è un processo semplice e senza preoccupazioni grazie al lavoro svolto da Google. Lo slogan completo è “Va tutto bene con Google su Android”. Tra l’altro, anche il CEO di Instagram crede che Android sia meglio di iOS.

Google si sta concentrando su quattro aree per convincere gli utenti a passare da iPhone ad Android con clip molto brevi di 15 secondi ideali per gli annunci di YouTube:

Privacy e sicurezza: Play Protect, che esegue la scansione delle app installate sul tuo dispositivo alla ricerca di malware, viene propagandato come “protezione proattiva”. Può richiedere di rimuovere app dannose o farlo automaticamente, a seconda della minaccia.

Reazioni Emoji: parte di Google Messages, quella funzione ha lo scopo di affrontare quei “messaggi di testo preoccupati non saranno così divertenti se passi ad Android”. Puoi rispondere ai messaggi SMS/RCS con qualsiasi emoji. Ovviamente non c’è iMessage sul sistema operativo Google.

Trasferisci foto: “Quando trasferisci i tuoi dati su Android, facciamo una copia di foto, file, contatti e app, il che significa che tutto è al sicuro sul tuo vecchio iPhone”. Google ha rilasciato una nuova app Passa ad Android l’anno scorso, ma è interessante notare che la società non promuove esplicitamente il backup di Google Foto.

Compatibilità del dispositivo: “I telefoni Android si collegano ai tuoi altoparlanti, cuffie, dispositivi domestici intelligenti e altro ancora preferiti. E sono facili da accoppiare. Ad eccezione degli HomePod, la maggior parte dei dispositivi per la casa e l’intrattenimento intelligenti offre app complementari sia per Android che per iOS. Nel frattempo, il Bluetooth è universale.

Ciascuno termina su una schermata “Switch and Do More” che mostra un assortimento di dispositivi: Samsung Galaxy Z Fold 5/4, Flip 5/4, S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro e Pixel Fold, che aiuta a sottolineare i diversi fattori di forma trovato su Android.

Nel frattempo, Google utilizza il nuovo marchio denominativo Android, che abbiamo individuato per la prima volta a giugno, per tutto il tempo.

“Google su Android” è particolarmente interessante, con campagne passate, in particolare quelle con Samsung, che mettono in evidenza i servizi di prima parte in esecuzione su hardware di terze parti.

