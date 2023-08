Cammus rivoluzione il mondo del simracing con il Cammus C5

Da neo appassionato del simracing, ho dato un’occhiata approfondita a tutti i sistemi disponibili sul mercato per vedere quale fosse non il migliore ma il migliore nel rapporto qualità prezzo. Perché non avrebbe senso acquistare un kit da 5000 euro per qualcuno che si è appena avvicinato al mondo del simracing. E dopo aver visto le varie proposte dei brand famosi come Fanatec, MOZA e Thustmaster, mi sono imbattuto in Cammus e sul suo nuovo Cammus C5.

Sono sincero nel dire che non avevo mai sentito parlare di Cammus. Si tratta di un’azienda cinese entrata da qualche anno nel mondo del simracing e che, apparentemente, sviluppa anche gokart. E seppur abbia nel proprio listino dei kit più tradizionali composti da base + volante, è con il Cammus C5 e il suo design “all-in-one” che ha fatto il botto.

Perché il nuovo design all-in-one amplia la potenza del Cammus C5

A differenza della totalità dei kit da simracing Direct Drive che hanno una base e un volante separato, l’idea alla base del Cammus C5 è quella di avere sia il motore Direct Drive da 5Nm (altro grande vantaggio rispetto alla concorrenza della stessa fascia di prezzo) sia il volante integrati in un unico pezzo. In altre parole, in uno spessore di appena 67 cm si ha un kit completo per il simracing.

Informandomi più a fondo sul Cammus C5 mi sono imbattuto in un video ufficiale dell’azienda in cui viene spiegato i vantaggi dell’avere un design all-in-one compatto.

In pratica, sembra che con i comuni motori Direct Drive, la coppia viene trasmessa su un albero di trasmissione dal diametro piccolo, il che genera una perdita di coppia con l’effetto leva sul volante. Progettando il volante attorno al rotore più grande invece, la leva è molto più piccola e non si ottengono perdite. Non a caso, l’azienda pubblicizza 5Nm di forza ma l’ingegnere del video indica che i picchi raggiunti sono di 6-7Nm.

Al di là del suo design all-in-one, mi ha sorpreso il fatto che nella parte anteriore il Cammus C5 può contare su una placca in fibra di carbonio che contiene 20 pulsanti, tre interruttori multiposizione, un display per la velocità e una fila di LED al di sopra pensati per indicare il numero di giri motore e aiutare con il cambio marcia. Posteriormente invece trovano spazio i collegamenti e anche quelle che probabilmente sono le più piccole leve del cambio che ho visto nel mondo dei volanti per simracing.

Disponibilità e prezzo

All’inizio vi ho parlato di uno dei migliori kit nel rapporto qualità prezzo ma non vi ho detto il prezzo. Acquistandolo dal sito web ufficiale, è possibile portarsi a casa il Cammus C5 per soli $249 (con un ulteriore sconto del 5% se usate il codice promo “androidblog“), ai quali devono essere aggiunti $29 per il kit di aggancio a un tavolo. In alternativa, è possibile acquistare il bundle comprensivo anche dei pedali per $328 (con un ulteriore sconto del 5% se usate il codice promo “androidblog“).

Insomma, un prezzo al momento imbattibile da chiunque.