Guida base al sim racing

Sin da bambino sono stato appassionato di videogiochi legati al sim racing, specialmente della serie Gran Turismo su PS1 prima e PS2 poi. Crescendo ho notato sempre più che seppur i giochi diventino sempre più complessi e precisi, l’utilizzo del semplice controller è il vero fattore limitante per fare il passo successivo verso il realismo. Non a caso in commercio sono presenti moltissimi brand che hanno sviluppato le loro versioni di volanti per console e PC che consentono un’immersione totale nel mondo del sim racing.

In occasione del film di Gran Turismo in uscita nella sale il 20 settembre, questo articolo fornirà una panoramica del sim racing e delle componenti che formano un set. Allo stesso modo, fornirà una panoramica su quale caratteristica soffermarsi per avere la migliore esperienza possibile.

Che tu sia un PC o un giocatore di console, ci sono molti aspetti da affrontare nelle corse sim e questo articolo non li coprirà tutti. Pubblicheremo in futuro una guida approfondita sui giochi.

Cos’è il Sim Racing?

Il simulatore di corse è un ramo del genere di simulatore di giochi che simula vere auto da corsa nel mondo virtuale. Queste configurazioni di sim racing mirano a fornire all’utente la simulazione più realistica e la sensazione di trovarsi su una vera pista da corsa in una vera macchina da corsa.

Ciò significa che gli allestimenti delle corse sim enfatizzano i fattori che giocano un ruolo nel modo in cui un’auto si comporta, rispetto a ciò che è noto come “piloti arcade”. Ciò significa che sono disponibili molte impostazioni per modificare e regolare tutti gli aspetti relativi alla guida delle auto nella configurazione del simulatore di corse.

Tutti fattori che incidono su come un’auto si comporta in pista. In breve, le corse sim sono simulazioni che tentano di portare le corse tradizionali nelle case degli utenti.

Naturalmente, ci sono differenze tra gli allestimenti delle corse sim. Una configurazione di sim racing per principianti non richiede lo stesso hardware di una configurazione avanzata di sim racing.

Quanto è realistico il Sim Racing

Poiché i simulatori di corse tentano di ricreare le corse tradizionali, spesso viene misurato rispetto a quanto diventa vera la rappresentazione. Oggi ci sono diversi modi per aumentare il realismo, non solo nella sensazione del passo e dei pedali.

Gran parte di ciò dipende dall’hardware del tuo impianto di sim racing. Una configurazione di sim racing per principianti a un costo inferiore non ti offre la stessa immersione di una configurazione di sim racing di fascia alta.

La realtà virtuale (VR) ha fatto molta strada e, se abbinata alle corse simulate, ti trovi al volante dell’auto virtuale. Questo, combinato con le piattaforme di movimento, ti fa sentire davvero come se fossi seduto su un’auto da corsa, poiché il veicolo si inclina mentre giri e rimbalzi sui marciapiedi

E non commettere errori: l’aerodinamica è importante anche se sei seduto abbastanza immobile in un simulatore di corse. Inoltre, è anche possibile simulare il vento durante le corse, dandoti la sensazione delle prese d’aria su un’auto da corsa mentre convogliano aria fresca per rinfrescare il pilota.

Di quale attrezzatura hai bisogno nella tua configurazione di Sim Racing?

Per iniziare la tua incursione nelle corse sim, hai bisogno dell’attrezzatura giusta. Questi vanno da configurazioni di corse sim per principianti a configurazioni di corse sim professionali di fascia alta.

Alcuni simulatori di corse possono essere riprodotti su controller tradizionali, ma se vuoi sfruttarne appieno il potenziale, hai bisogno di pedali, un interasse e un volante destinati al gioco per migliorare l’autenticità della tua configurazione di sim racing.

I pedali, gli interessi e i volanti sono disponibili in tutte le diverse forme, dimensioni e prezzi. Un set completo di pedali, interasse e volante può essere trovato a partire da un paio di centinaia di euro, fino a diverse migliaia per una di queste parti integranti di una configurazione da corsa sim.

È importante ricordare che l’attrezzatura per sim racing è pensata per resistere a elevate quantità di stress, e quindi esiste un’esigenza specifica di una qualità costruttiva in grado di resistere a queste forze. Pertanto, la nostra raccomandazione è di tenerlo presente e acquistare attrezzature adatte al tuo livello di impegno.

Come i pedali in metallo, le apparecchiature di fascia alta possono essere più adatte per un gioco prolungato rispetto alle loro controparti in plastica.

Le principali componenti di un set da sim racing

Volante e interasse

Se sei nuovo alle corse sim, è molto facile acquistare un volante che viene fornito in bundle con l’interasse. Fanatec, ad esempio, è molto bravo in questo. Tutti i loro volanti sono compatibili con tutti i loro interassi, quindi c’è poco potenziale di confusione.

Come puoi vedere, si collegano molto chiaramente tra loro – se rimani nell’universo Fanatec, tutto è molto semplice – il che rende Fanatec un produttore ideale per principianti.

Con opzioni più avanzate, come gli interassi di Simucube, VRS e altri, dovrai trovare un hub QR compatibile. Simucube ha un sistema chiamato SQR, che ha un montaggio sul lato della ruota e sull’interasse. Montare un volante sull’interasse è quindi semplice come serrare alcuni bulloni.

Pedali

Come tutti gli accessori da corsa sim, i pedali possono avere un prezzo economico e costare migliaia di euro per attrezzature di fascia alta.

Dei buoni pedali non ti rendono più veloce, ma sono utili per la costanza, minimizzando gli errori con un buon controllo. La maggior parte dei set viene fornita come frizione, freno e acceleratore come singola unità (ad esempio, i pedali Clubsport V3 di Fanatec) o come unità separate (come vengono forniti i pedali Sprints e Ultimate+ di Heusinkveld).

Ciò che conta con i pedali è la sensazione e il controllo. Cerchi una pedaliera che ti permetta di imparare a controllare con precisione l’auto modulando la pressione dei freni in entrata di curva e sterzando con l’acceleratore in uscita di curva: idealmente, i pedali “si sentiranno” coerenti e saranno sensibili ai tuoi input.

È abbastanza importante avere almeno un freno a cella di carico, ma la maggior parte dei set moderni ha celle di carico, potenziometri di alta qualità e una combinazione di elastomero o smorzamento idraulico.