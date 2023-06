Dove non arriva Microsoft… arriva la community del modding: Pixel Experience basata su Android 13 portata su Surface Duo

Il Microsoft Surface Duo era un dispositivo interessante quando è stato lanciato, offrendo agli utenti un’esperienza di telefono pieghevole prodotta da due schermi indipendenti. Il dispositivo è stato originariamente fornito con Android 10 e, sebbene la società abbia rilasciato una serie di aggiornamenti per il telefono, Microsoft non ha davvero offerto il miglior supporto software durante la vita del dispositivo, con aggiornamenti scarsi rispetto ai suoi concorrenti.

Per fortuna, Surface Duo è stato aggiornato ad Android 12L verso la fine del 2022, ma ora sembra che Android 13 sia stato reso disponibile con mezzi non ufficiali, il che potrebbe potenzialmente prolungare la vita del telefono.

L’ultimo aggiornamento di Surface Duo proviene da Thai Nguyen, uno sviluppatore che in precedenza ha lavorato con Microsoft e da alcuni mesi sta armeggiando con un modo per caricare Android 13 su Surface Duo.

Nguyen ha rilasciato una build di prova di Android 13 per Surface Duo e l’ha resa disponibile con chiare istruzioni sull’installazione tramite i forum XDA. Per quanto riguarda ciò che puoi aspettarti, l’aggiornamento si basa su ciò che potresti trovare sui telefoni Pixel, il che significa che avrai un’esperienza pulita con molte fantastiche funzionalità software.

Naturalmente, ci saranno alcuni bug, come prevedibile, con alcuni dei più critici derivanti dal riconoscimento inaffidabile dell’orientamento dello schermo, problemi di timeout dello schermo, pixel mancanti in modalità schermo diviso e altro ancora. Per questo motivo, Nguyen consiglia di utilizzare DSU Sideloader per far funzionare le cose, quindi, nel caso in cui sia necessario, puoi facilmente tornare all’esperienza nativa.

Se non hai mai utilizzato l’app prima, DSU Sideloader consente agli utenti di caricare versioni di Android senza cancellare la partizione di sistema sottostante. Ciò semplifica il test di potenziali build ma riduce al minimo il rischio, quindi puoi facilmente tornare alla configurazione di serie.

Mentre alcuni potrebbero lamentarsi del fatto che Android 14 sia già all’orizzonte, questo è solo l’inizio del progetto e potrebbe portare a più iterazioni lungo la linea. Naturalmente, Nguyen è solo una persona, ma questo concetto potrebbe aprire le porte ad altri per iniziare a creare future versioni del sistema operativo per Surface Duo.

Se sei interessato, puoi sempre provarlo, assicurati solo di seguire le indicazioni nel forum e di eseguire il backup di tutte le informazioni importanti dal tuo telefono nel caso qualcosa vada storto.

via