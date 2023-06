Come trasferire i dati Fitbit sul proprio account Google

Google ha acquistato Fitbit nel 2019 (finalizzandola nel 2021). Nel settembre 2022, Google ha annunciato che a partire dal 2023, gli account Fitbit autonomi verranno gradualmente eliminati. Ciò significa che gli utenti alla fine dovranno trasferire i propri dati agli account Google per continuare a utilizzare i servizi di monitoraggio di salite e attività fisiche.

Se disponi di un account Fitbit precedente, hai ancora tempo prima di dover effettuare il passaggio. Ma puoi farlo adesso. Se intendi utilizzare Fitbit in futuro, potresti anche ottenere un vantaggio.

Come migrare i dati Fitbit sul tuo account Google

Questa transizione obbligatoria non è complicata. L’app Fitbit ti guida durante il passaggio e farlo è semplice come seguire alcune istruzioni. Tuttavia, questa transizione non può essere invertita.

Apri l’app Fitbit.

Se visualizzi un messaggio che ti chiede di “spostare Fitbit sul tuo Account Google”, tocca Inizia.

Tocca Scegli il tuo account Google, quindi seleziona l’account Google in cui desideri trasferire i tuoi dati.

Tocca Verifica e conferma la configurazione di Fitbit. Ti viene richiesto di rivedere i dati nel tuo account Fitbit e i dispositivi e le app che hai connesso ad esso. Puoi scegliere quali elementi migrare nel tuo account Google.

Tocca su “Verifica come Google utilizza i dati Fitbit” e accetta di trasferirti.

Scorri la pagina successiva per saperne di più su come Google utilizza i dati di cui stai eseguendo la migrazione. Se acconsenti, tocca Accetto.

Nella schermata successiva, tocca Capito.

Ti viene chiesto se desideri contribuire con dati a varie iniziative Fitbit. Questo è facoltativo. Scorri questa pagina e leggi quali dati Google vuole utilizzare e come. Se acconsenti, tocca Accetto. In caso contrario, tocca No, grazie.

Questo è tutto. Hai spostato il tuo account Fitbit sul tuo account Google. D’ora in poi, accederai all’app utilizzando il tuo account Google