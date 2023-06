Recensione Proscenic P12: l’attenzione ai dettagli che deriva dall’ascoltare i clienti

L’azienda di elettrodomestici intelligenti Proscenic produce una varietà di aspirapolvere robot, a umido/secco e senza fili. Nel suo catalogo sono presenti anche delle scope elettriche senza filo e uno dei suoi modelli più popolari è Proscenic P12, che si distingue soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità prezzo. È una scopa elettrica per pavimenti leggera e facilmente manovrabile, cosa che la rende uno strumento ideale per la pulizia di tutti i giorni.

Abbiamo avuto modo di provare Proscenic P12 nel corso degli ultimi giorni e, diversi cicli di pulizia dopo, siamo pronti a darvi le nostre considerazioni.

Pro Leggerezza e manovrabilità

Flessibilità d'uso grazie ai numerosi accessori

Potenza di aspirazione

Rapporto qualità prezzo

Ricca dotazione di accessori Contro Autonomia

Grilletto di accensione troppo sensibile

Unboxing

Abituati a testare smartphone e mini PC, la confezione di vendita del Proscenic P12 è estremamente ricca come non ne vedevamo da anni.

All’interno è possibile trovare, oltre alla scopa elettrica in se, anche una serie di accessori e ricambi che ne consentono l’utilizzo in ogni circostanza e per periodi di tempo prolungati. In particolari, trovano spazio:

1x filtro HEPA di ricambio (uno è già installato nella scopa)

Tubo retrattile

Bocchetta per fessure

Spazzola per spolverare 2 in 1

Espirazione HEPA

Alimentatore

Manuale utente

Infine c’è anche un supporto da parete con clip, ideale se si desidera un’installazione permanente dove poter appendere ordinatamente l’intera macchina per ricaricarla. C’è da dire che, a differenza di altri modelli, il connettore di ricarica si trova nel corpo macchina. Ciò significa che, indipendentemente dall’uso o meno del supporto da parete, l’alimentazione va agganciata alla scopa elettrica stessa.

Fastidiosamente, il Proscenic P12 non sta in piedi senza supporto a muro. Ciò significa che bisogna appoggiarlo sul pavimento, anche quando ci fermiamo per un breve periodo per spostare un ostacolo.

Caratteristiche fisiche

Il Proscenic P12 ha l’inconfutabile logica di progettazione di semplicità proveniente dal feedback di coloro che utilizzano il prodotto. Chiunque abbia inventato il concetto per primo (probabilmente Dyson), ovvero quello di un piccolo corpo motore portatile con un lungo tubo telescopico sul pavimento, ha creato quello che è ora lo standard tra le scope elettriche a batteria, più o meno allo stesso modo in cui 50 anni fa tutti i cosiddetti “aspirapolvere” avevano lo stesso aspetto, indipendentemente dall’azienda che li produceva.

Dal punto di vista dello stile, quindi, questa volta non c’è un vero elemento di differenziazione, anche se la finitura grigio fumo bicolore è bella e perfetta per il 2023.

Leggero e manovrabile

Trattandosi di un prodotto realizzato completamente in plastica, la leggerezza la fa da padrone. Con soli 1,95 KG di peso, l’utilizzo della P12 non è un problema anche per le persone un po’ più anziane che magari tendono ad avere qualche dolorino lungo la schiena quando devono passare un’aspirapolvere tradizionale (questa è stata la prima cosa che mi è stata detta da mia madre quando gliel’ho fatta provare).

Dove il P12 potrebbe far girare la testa (se è anche possibile che un nuovo aspirapolvere faccia girare la testa, comunque) è con il suo rullo anti-groviglio aggiornato, dotato di setole guida a forma di V e pettine interno che liberano l’utilizzatore dal dover puntualmente interrompere la pulizia per rimuovere peli e capelli rimasti impigliati (di fatto, non è stato nemmeno necessario includere uno strumento separato per la pulizia delle setole).

Tanta aspirazione e luce Vertct

Altre specifiche di tutto rispetto includono il motore da 400 W, aspirazione da 33 kPa, batteria da 2500 mAh e la luce verde “Vertect” (termine registrato da Proscenic), che utilizza LED di rilevamento verdi per illuminare piccole particelle altrimenti invisibili ad occhio nudo. Anche in questo caso l’idea è stata ripresa, con successo, da quanto fatto da Dyson per prima.

Molto interessante la presenza di un tubo telescopico ad altezza regolabile, comune negli aspirapolvere tradizionali, ma una rarità nei modelli cordless. Ciò permette di regolare l’altezza a un livello comodo per te. L’altezza massima, dal pavimento alla parte inferiore del manico, è di 105 cm, mentre la minima è di 80 cm.

Sistema di filtraggio a 5 livelli

Sebbene non venga fornita con un’app, a differenza di Proscenic P11 Smart, il Proscenic P12 migliora alcune specifiche chiave rispetto a quel modello più costoso, con un serbatoio più grande da 1,2 litri, un impressionante 33.000 Pa di aspirazione e cinque livelli di filtrazione.

Questi sono composti da filtri HEPA di ingresso e uscita, rete in acciaio inossidabile, un filtro in spugna e separazione della polvere ciclonica per catturare, secondo il produttore, il 99,99 percento delle particelle di polvere prima di espellere l’aria purificata.

Il display OLED

La gestione della potenza di aspirazione, così come la visualizzazione di varie informazioni sulla scopa elettrica avviene attraverso il display OLED touchscreen circolare. Abituati da oltre 10 anni di utilizzo del touchscreen non abbiamo avuto problemi nel modificare i vari parametri di aspirazione ma, in un prodotto del genere, ci sarebbe piaciuto vedere dei tasti fisici che restituiscono anche “al tatto” l’avvenuta ricezione del comando di input.

Il touchscreen del P12, situato sul corpo principale direttamente davanti agli occhi dell’utente, offre un facile accesso al tocco alle quattro modalità di aspirazione, oltre a fornire feedback su altri dati chiave, come il serbatoio di polvere pieno, la spazzola per pavimenti intasata e il livello della batteria.

Aspirazione da 33000 Pa

L’aspirazione è azionata a grilletto. Per iniziare a passare l’aspirapolvere, basta schiacciarlo una volta per accenderlo (abbiamo notato che è troppo sensibile, visto che lo abbiamo accesso per sbaglio diverse volte), quindi toccare il pulsante della modalità sul display touchscreen per selezionare uno dei quattro livelli di aspirazione (o lasciare quello preimpostato).

Durante i nostri test, spesso non abbiamo sentito la necessità di variare troppo l’intensità del motore/aspirazione lasciandola prevalentemente a livello 3, con solo occasionali turbo boost per convincere le particelle più ostinate a risalire il tubo.

Utilizzandola con l’accessorio per i pavimenti, combina una setola a forma di V con un pettine interno per separare le ciocche di capelli mentre vengono aspirate. Abbiamo un cane a pelo lungo il cui spargimento spesso intasa il nostro aspirapolvere tradizionale, ma non abbiamo avuto questo problema con il Proscenic P12. Supponiamo che sia una misura della fiducia di Proscenic in questa funzione, visto che non include nessuno strumento separato per la pulizia delle setole.

Per svuotare l’aspirapolvere, basta tenere il corpo sopra un bidone della spazzatura, premere il pulsante di rilascio del coperchio della pattumiera e scuotere delicatamente il contenuto. Potrebbe essere necessario raggiungere con le dita dei residui di peli di animali che tendono ad ammassarsi nel serbatoio.

Proscenic consiglia di pulire i componenti del filtro una volta alla settimana. I filtri in spugna e HEPA possono essere lavati con acqua fredda e asciugati all’aria e il manuale utente illustra come rimuovere e reinstallare il gruppo filtro (anche in questo caso, è necessaria la pressione di un solo tasto di sgancio).

Per spegnere il Proscenic P12, basta premere il grilletto una seconda volta.

La luce verde è il trucco che non ci aspettavamo

Non avendo mai utilizzato alcuna scopa elettrica dotata di luce verde per la rivelazione della polvere, inizialmente credevamo che si trattasse di una funzione tanto utile quanto lo sono i LED negli accessori da gaming. In altre parole, tutta estetica e niente funzionalità.

Tuttavia, già dal primo utilizzo abbiamo constatato con nostra sorpresa che funziona davvero, consentendo di vedere immediatamente polvere e detriti.

In combinazione con l’elevato grado di flessibilità della testina orientabile (90° in verticale, 180° in orizzontale), è possibile ruotare e guidare la P12 sotto qualsiasi mobile o battiscopa e vedere esattamente dove è maggiore la necessità di aspirazione. Con un compito noioso come passare l’aspirapolvere in casa, tutto ciò che accelera il processo è molto gradito.

Autonomia

La batteria da 2500 mAh è robusta, ma inevitabilmente l’affermazione del produttore di “fino a 60 minuti” di pulizia – nella sua modalità più silenziosa – è troppo ottimistica.

Nei nostri test siamo riusciti a pulire per 40-45 minuti a un normale livello di aspirazione medio, implementando il boost occasionale quando necessario.

Se si esegue l’aspirazione alla massima potenza, non si otterranno più di 15 minuti dalla batteria. Naturalmente, Proscenic vende batterie di ricambio che permettono di prolungare la pulizia.

A questo proposito, la sostituzione della batteria è veramente semplice in quanto basta premere il tasto di sgancio rapido e tirare la cella.

La ricarica non è rapida: circa quattro o cinque ore dallo 0 al 100%. Sarebbe potuta essere più rapida ma non è comunque un grosso problema quando ci si ricorda di collegarla ogni volta che si finisce di pulire.

Conclusioni

La P12 è un’altra ottima macchina da pulizia di Proscenic. Un giusto mix di potenza e flessibilità, una durata della batteria sufficiente per girare per casa con una sola carica (entro limiti ragionevoli), quella luce verde Vertect che è più di una semplice novità e una leggerezza incredibile la rendono la soluzione ideale per la pulizia di tutti i giorni.

L’altra caratteristica che ci fa consigliare l’acquisto è il prezzo: di listino 199 euro, è quasi perennemente in sconto intorno ai 170 euro, rendendola molto accattivante anche su questo fronte.