Google Pixel 8 supporterà la USB over DisplayPort

Nella nostra recensione del monitor portatile UPerfect C2 Play abbiamo elogiato la caratteristica della USB over DisplayPort che consente di veicolare anche il flusso video sfruttando il connettore universale. A questo proposito vi vogliamo segnalare che i nuovi Google Pixel 8 dovrebbero essere dotati della USB Alternate Mode, anche conosciuta come USB over DisplayPort, offrendo una funzionalità simile a Samsung DeX.

Secondo una fonte interna di Google (la stessa che ha svelato i dettagli del SoC Tensor G3, dei display e delle fotocamere), una funzionalità simile a DeX potrebbe finalmente essere pronta per la gamma Pixel 8. Google offrirà fondamentalmente il supporto per la USB over DisplayPort. E questo potrebbe alla fine portare un software simile a un desktop per i telefoni in arrivo.

Cos’è la USB Alternate Mode?

Prima di parlare della funzione del tipo di display che potrebbe essere fornita con la serie Google Pixel 8, capiamo prima la USB Alternate Mode.

La USB-IF ha presentato per la prima volta lo standard USB-C nel 2014. Mentre la maggior parte dei consumatori lo vedeva come una nuova porta USB reversibile e un po’ più veloce, era più di questo. L’USB-IF ha progettato l’USB-C per essere estensibile e più versatile rispetto al normale standard USB-A.

E un esempio chiave di estensibilità sarebbe l’aggiunta del supporto della modalità alternativa. Fondamentalmente, le prese USB-C hanno 12 connettori o 24 se vuoi contare quelli che sono lì per offrire reversibilità. Tutti questi connettori sono lì per offrire velocità elevate. Inoltre, hanno portato il supporto per diverse applicazioni. La modalità alternativa, che verrà utilizzata dalla serie Pixel 8, è una di queste.

L’idea è semplice: sfruttare alcuni di quei pin per veicolare i segnali video secondo lo standard DisplayPort. Segnaliamo che un’altra modalità alternativa riguarda l’uso dello standard ThunderBolt 3.

A cosa servirà la USB over DisplayPort sui Google Pixel 8?

Un caso d’uso significativo per il supporto DisplayPort su Google Pixel 8 sarebbe la modalità desktop. E questo concetto non è una novità. Per essere precisi, Motorola ha offerto ATRIX appena tre anni dopo che Google ha lanciato Android. Microsoft ha fatto molti tentativi anche in questo. Ma tra tutte, l’implementazione più riuscita e diffusa è Samsung DeX.

Lanciato nel 2017, DeX offre un’esperienza simile a quella di un desktop che non richiede altro che un cavo USB-C. Anche l’ultima funzione “Ready For” di Motorola è degna di nota. Fa tutto ciò di cui DeX è capace e aggiunge più funzionalità.

Google può trarre ispirazione da questi e lavorare alla propria implementazione per la gamma Pixel 8. Naturalmente, se l’implementazione non consente agli utenti di migliorare la propria produttività, sarebbe priva di significato. Quindi, se Google sta effettivamente lavorando su una modalità desktop, deve tenere a mente questa considerazione.

