YouTube testa i Playables, giochi online per smartphone e desktop

Google sta guardando ai giochi online come una nuova possibile fonte di reddito per YouTube, secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal.

Secondo quanto riferito, la piattaforma di hosting video ha invitato i dipendenti a testare un nuovo prodotto chiamato Playables, che offre agli utenti l’accesso ai giochi online direttamente su YouTube stesso. Sulla base dell’e-mail interna che il Journal ha visto, non importa nemmeno quale dispositivo stiano utilizzando: a quanto pare, i giochi sono accessibili sia su dispositivo mobile che su desktop.

Gli utenti potranno riprodurli sul sito Web di YouTube utilizzando un browser Web o sull’app, sia su un telefono Android che iOS. Sebbene il rapporto insinui che al momento ci sono diversi giochi disponibili per i test, ha menzionato in particolare solo Stack Bounce. È un gioco arcade supportato da pubblicità che consente ai giocatori di distruggere strati di mattoni con una palla che rimbalza.

Come osserva la pubblicazione, YouTube guadagna già denaro dai live streaming legati al gaming ma questo prodotto gli darà un altro modo per generare entrate dal settore nel bel mezzo di un calo della spesa pubblicitaria.

Sebbene Google non sia riuscita a far crescere il suo defunto servizio di streaming di giochi Stadia e alla fine lo abbia chiuso, questa impresa è una cosa completamente diversa (che potrebbe però sfruttare la stessa tecnologia di streaming). YouTube ha già un vasto pubblico che visita regolarmente il sito, quindi dare un’occhiata al nuovo prodotto non sarebbe un problema.

Playables è forse più simile al catalogo di giochi di Netflix che offre ai suoi utenti paganti l’accesso a titoli su dispositivi mobili. Netflix ha grandi ambizioni anche per la sua iniziativa di gioco e, secondo quanto riferito, sta lavorando a un’espansione che va oltre i dispositivi mobili testando giochi TV che utilizzano i telefoni come controller.

