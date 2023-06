realme 11 Pro 5G riceve il primo aggiornamento con tanti miglioramenti

La serie realme 11 Pro 5G ha guadagnato una notevole popolarità, ottenendo buone vendite entro pochi giorni dal suo lancio. Il design premium del dispositivo ha catturato l’attenzione dei clienti (e anche il nostro, come vi abbiamo detto nella nostra recensione approfondita). Al fine di garantire un’esperienza software altrettanto premium, realme ha avviato il lancio del primo aggiornamento per realme 11 Pro 5G, volto a perfezionarne le prestazioni e l’esperienza utente.

Realme ha rilasciato un nuovo aggiornamento, con il numero di build RMX3771_13.1.0.523(EX01), per Realme 11 Pro 5G, incentrato sul miglioramento dell’esperienza complessiva del software.

L’aggiornamento risolve vari bug e glitch, migliorando la stabilità del sistema. Un miglioramento significativo è la risoluzione del problema di crash riscontrato nei video 4K di YouTube nella versione precedente. Inoltre, realme ha ottimizzato la velocità di sblocco delle impronte digitali e la percentuale di successo, migliorando le funzionalità di sicurezza del dispositivo.

L’aggiornamento include poi sforzi per ridurre al minimo il consumo energetico in standby, ottimizzando ulteriormente la durata della batteria di realme 11 Pro 5G.

L’aggiornamento risolve anche problemi specifici. In precedenza, alcune unità incontravano finestre popup ripetute quando si accedeva al drawer delle applicazioni, ma questo problema è stato risolto nel nuovo aggiornamento.

È stata corretta anche l’anomalia di visualizzazione nell’interfaccia di chiamata in entrata.

Realme si è anche concentrato sui miglioramenti della fotocamera in questo aggiornamento. Ottimizza la nitidezza e la riproduzione dei colori di determinate scene, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza fotografica migliorata.

L’aggiornamento è in fase di rilascio da poche ore e, venendo rilasciato in maniera scaglionata, saranno necessarie delle ore (o anche dei giorni) affinché venga notificata su tutti i modelli venduti in Italia.