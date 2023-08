WhatsApp implementerà presto le passkey

I giorni in cui una password complessa costituiva una sicurezza adeguata per un account online sono ormai lontani. Il phishing è dilagante e i criminali informatici stanno diventando più intelligenti, tanto che anche metodi più recenti come l’autenticazione a due fattori possono essere compromessi (soprattutto quella tramite SMS). Per fortuna, l’accesso diffuso all’autenticazione biometrica sul dispositivo ha reso le passkey crittografiche un’opzione e Google Password Manager le supporta già. Ora, nel codice di una delle app di messaggistica più usate al mondo, WhatsApp, è stato individuato un indizio sul futuro supporto per il nuovo metodo di autenticazione, con un piccolo aiuto da parte di Google Password Manager.

Se non ne hai sentito parlare, le passkey sono un sistema di autenticazione che utilizza chiavi crittografiche. Una metà della chiave è memorizzata sulla piattaforma a cui stai effettuando l’accesso e puoi autenticare l’utilizzo dell’altra metà con le funzionalità biometriche del tuo dispositivo come lo sblocco facciale o l’impronta digitale. Questo sistema ti autentica più velocemente, non fallisce così spesso ed è anche a prova di phishing, perché non devi memorizzare la chiave crittografica.

Primi indizi sul supporto alle passkey di WhatsApp

WhatsApp ha recentemente rilasciato la versione 2.23.17.5 ai beta tester tramite Google Play Store e WABetaInfo ha trovato una schermata che suggerisce che l’app potrebbe presto supportare passkey. Essa pubblicizza le passkey come un “modo semplice per accedere in sicurezza” e la descrizione della funzione suggerisce che la passkey di WhatsApp verrà archiviata in Google Password Manager.

Per utilizzare la funzione potrebbe essere necessario scansionare l’impronta digitale/il volto o utilizzare il metodo di blocco dello schermo che hai impostato.

WhatsApp dovrebbe utilizzare l’autenticazione passkey per la verifica dell’account ogni volta che accedi, il che non accade spesso per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, le persone che cambiano frequentemente dispositivo o utilizzano più dispositivi con il proprio account possono apprezzare la maggiore sicurezza e praticità.

Google supporta le passkey e la maggior parte dei principali password manager le supportano già o hanno già piani per supportarle nel prossimo futuro, quindi siamo felici di vedere che WhatsApp sta costruendo il suo set di strumenti per la privacy con il supporto delle passkey.

Tuttavia, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe cambiare tra oggi e il lancio ufficiale, cosa che non sappiamo quando aspettarci.

via